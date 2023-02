Habló una de las "minitas" de Icardi y lo hundió más todavía

Icardi, hasta las manos

“Es un montón lo que pasó y está hablando todo el mundo de esto, yo recién llego de trabajar y debe ser difícil creer que mi relación con él fue cierta, mi relación con él fue virtual y me está likeando fotos desde octubre del año pasado, me mandaba mensajes y los borraba, yo no iba a decir nada pero me causó mucha indignación cómo salió a hablar de una chica esta semana”, le contó Candela al periodista Juan Etchegoyen.

“Esto que te digo no es de ahora, a mí me sorprendió que él hable así de una mujer, lo que más enojo fue cuando dijo el término minitas, eso fue un montón, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones y está todo a la vista, a mi me causó un rechazo terrible, hay muchos mensajes más que yo no decidí mostrar”, apuntó luego.

“Lo que mostré es que había un interés de su parte, no somos todas minitas, después de esto que pasó me mandó un mensaje y me preguntó por qué había decidido hacerlo público, a la media hora me bloqueó y realizó ese comunicado que vieron todos, mi conversación con él pasó de Instagram a WhatsApp hace tiempo”, agregó Lecce.

Una llamada de 34 minutos

“De hecho, hay una llamada de 34 minutos que él me hizo, y fue una llamada de dos personas que se están conociendo, yo no llegué a enamorarme, tenía cierto interés en él pero se ve que él no, uno cuando decide hablar espera una reacción y de algo le debo haber servido”, reveló Candela Lecce.

Y agregó: “Lo único que le diría a Icardi es que no se habla así de una mujer bajo ningún concepto, esto no es de ahora, esto tiene su tiempo, yo lo sentí sencillo a él y él me dijo que se sintió identificado conmigo porque venía de abajo y le llamó la atención”.

“Te pone en una situación de cuántas más, yo siento que soy una más en su vida, lo que salió es lo que pasó y no hay mucho más para decir”, concluyó.