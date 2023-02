Nuevo posteo de Mauro Icardi: "Soltero la paso más bueno"

Lo cierto es que, mientras Nara se encuentra en la Argentina junto a sus tres hijos varones, Valentino, Benedicto y Constantino, de su relación con Maxi López, y se prepara para comenzar con el reality de Telefe, desde Turquía Mauro compartió una sugestiva publicación. Primero hizo un posteo en su feed con una foto suya en la que escribió en inglés: “Dehydrated lips” (labios deshidratados). Y esto dio lugar a que Wanda le hiciera un comentario, recomendándole un labial de su línea que “hidrata y deja un tono natural”.

El nuevo posteo de Mauro Icardi

mauro icardi

Sin embargo, desde sus historias y utilizando la misma foto en blanco y negro, el jugador compartió la letra del tema Como si nada, de ADSO, justo en la parte que dice: “Tu sigues pensando en mí, te lo perdiste. Hablaba en serio cuando te advertí. Tranqui, yo te llamo si te necesito. Mami, por ahora, mejor de lejito’. Así me libero, ando más ligero. Porque soltero la paso más bueno. A mí no me gusta que me pongan condiciones. A la hora que me toque tomar mis decisiones”.

Este misterioso mensaje de Icardi coincide con un nuevo ida y vuelta virtual entre Wanda y L-Gante, con quien fue relacionada sentimentalmente a fines del año pasado. “La última romántica”, escribió la mediática en una historia. El cantante de cumbia 420 vio el posteo y le preguntó: “¿Vuelve la rubia romántica?”. Rápidamente, la hermana de Zaira Nara aseguró: “Menos romántica y más vengadora que nunca”. “Uy, uy, uy”, señaló el intérprete con tono irónico.