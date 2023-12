El duro descargo de Iliana Calabró contra su hermana Marina: "Lo hago público porque..."

Visiblemente dolida, Iliana continuó: "Estoy feliz por este momento profesional que tiene y siento que tiene que tomar conciencia que hay una familia que la necesita en presencia y que, más allá que yo siempre trato de poner el cuerpo para un montón de cosas, uno a esta altura de la vida necesita estar acompañada por esa que es la par", manifestó en referencia a la periodista.

"He hecho un montón de esfuerzo por acercarla y cuesta mucho. El programa sé que lo va a ver. Lo hago público porque ya no sé de qué manera lograr que se acerque a nosotras, a mi mamá, a mí, a la familia. Yo ya no sé de qué manera entrarle y sé que esto lo va a ver", profundizó Iliana.

¡Mirá el momento!

iliana calabró angustiada por marina.mp4