MasterChef Celebrity: quiénes obtuvieron el delantal negro y van a la gala de eliminación
El jurado reveló qué participantes deber ir a la gala de eliminación y su continuidad corre peligro.
Llegó una nueva noche de última chance a MasterChef Celebrity y los famosos debieron enfrentarse a un difícil desafío para intentar conquistar al jurado y que les den la chance de seguir en la competencia.
En esta oportunidad, los participantes tuvieron que fusionar la cocina argentina con la de distintos países que les tocaron, los jurados debieron tomar la decisión de quién sube al balcón y se salva de la gala de eliminación.
En primer lugar, Donato de Santis llamó al frente a Andy Chango, Momi Giardina y Julia Calvo, y les comunicó que a pesar de haberlo intentado, no fue suficiente por lo que merecían el delantal negro y van a la gala de eliminación.
Acto seguido, Santiago Giorgini hizo pasar al frente a Ian Lucas, Eugenia Tobal y la Reini , y afirmó: "Platos bien presentados, ricos, pero no llegaron a fusionar totalmente, por eso les pido por favor que vengan a buscar sus delantales".
Por último, Germán Martitegui llamó a Evangelina Anderson, Miguel Ángel Rodríguez y Sofi Martínez y reveló que son los tres platos más logrados. Entonces, dijo que los tres cocinaron muy bien, pero que las reglas son reglas, por lo que le entregaron el delantal negro a Sofi.
Luego llegó el momento de la definición. "El cocinero o la cocinera que sube al balcón y se salva de la gala de eliminación es Eva", anunció Martitegui y la participante subió al balcón festejando. Sin embargo, el resto de los participantes comenzó a cantar: "Que suba Miguel".
Ante este pedido y teniendo en cuenta el buen rendimiento del concursante, los chefs se reunieron para evaluar la situación y Germán comunicó: "Miguel Ángel, en una decisión excepcional, por ese plato que representó la fusión de Paraguay y Argentina, vos también subís al balcón". Tras recibir el abrazo de todos sus compañeros celebrando, el participante subió al balcón junto a Evangelina y se salvó de la gala de eliminación.
