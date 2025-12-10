MasterChef Celebrity: quiénes obtuvieron el delantal negro y van a la gala de eliminación

Luego llegó el momento de la definición. "El cocinero o la cocinera que sube al balcón y se salva de la gala de eliminación es Eva", anunció Martitegui y la participante subió al balcón festejando. Sin embargo, el resto de los participantes comenzó a cantar: "Que suba Miguel".

Ante este pedido y teniendo en cuenta el buen rendimiento del concursante, los chefs se reunieron para evaluar la situación y Germán comunicó: "Miguel Ángel, en una decisión excepcional, por ese plato que representó la fusión de Paraguay y Argentina, vos también subís al balcón". Tras recibir el abrazo de todos sus compañeros celebrando, el participante subió al balcón junto a Evangelina y se salvó de la gala de eliminación.