Robbie Williams sorprendió a sus fans en Buenos Aires y les cantó frente al hotel: el video

La respuesta fue inmediata: “Angels”, uno de los grandes clásicos de su carrera. Williams comenzó a entonarla mientras quienes estaban alrededor sacaban sus celulares para registrar el momento y se sumaban cantando a viva voz.

La escena convirtió una simple espera frente al hotel en un pequeño recital improvisado y le permitió al artista tener un contacto directo con sus seguidores argentinos antes de volver a subirse a un escenario.

Robbie Williams vuelve a cantar en Argentina

La aparición frente al Hotel Faena se produjo pocos días antes de una serie de presentaciones que marcarán el regreso de Robbie Williams a la Argentina después de 20 años.

El cantante llegó a Buenos Aires este lunes desde Chile y ya se prepara para sus shows del 1, 2 y 4 de octubre en el Arena de Buenos Aires.

Durante sus presentaciones, Williams recorrerá principalmente las canciones de Britpop, su más reciente álbum, aunque también incluirá temas pertenecientes a diferentes etapas de su extensa carrera.

Después de dos décadas de espera, el reencuentro con el público argentino ya comenzó antes de que se apaguen las luces del escenario: esta vez, con cuatro canciones improvisadas y un “Angels” cantado a coro en la puerta de un hotel porteño.