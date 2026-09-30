Robbie Williams sorprendió a sus fans en Buenos Aires y les cantó frente al hotel: el video
El cantante salió del lugar donde se está hospedando y protagonizó un lindo encuentro con un grupo de seguidores.
La espera tuvo un final que sus seguidores difícilmente olvidarán. Robbie Williams salió este martes por la tarde del Hotel Faena, en Buenos Aires, y, en lugar de limitarse a saludar a quienes aguardaban en la puerta, tomó su guitarra y compartió un inesperado momento musical con ellos.
El encuentro ocurrió alrededor de las 19.30, cuando entre 30 y 40 personas permanecían en el acceso del establecimiento con la expectativa de poder encontrarse con el artista británico. Entre los presentes había integrantes de clubes de fans que suelen organizar este tipo de esperas durante las visitas de figuras internacionales.
Antes de la salida del cantante, un integrante del equipo de seguridad delimitó el espacio y anticipó que Williams no se sacaría fotos ni firmaría autógrafos, aunque sí tendría un momento para acercarse a sus seguidores.
El gran momento que protagonizó Robbie Williams
La situación se desarrolló sin inconvenientes. Williams regresó acompañado por su guitarrista y, frente al grupo que se había reunido en la puerta, interpretó cuatro canciones.
Pero el momento de mayor euforia llegó sobre el final. El cantante quiso saber qué tema tenían ganas de escuchar y fueron sus propios fans quienes eligieron la canción.
La respuesta fue inmediata: “Angels”, uno de los grandes clásicos de su carrera. Williams comenzó a entonarla mientras quienes estaban alrededor sacaban sus celulares para registrar el momento y se sumaban cantando a viva voz.
La escena convirtió una simple espera frente al hotel en un pequeño recital improvisado y le permitió al artista tener un contacto directo con sus seguidores argentinos antes de volver a subirse a un escenario.
Robbie Williams vuelve a cantar en Argentina
La aparición frente al Hotel Faena se produjo pocos días antes de una serie de presentaciones que marcarán el regreso de Robbie Williams a la Argentina después de 20 años.
El cantante llegó a Buenos Aires este lunes desde Chile y ya se prepara para sus shows del 1, 2 y 4 de octubre en el Arena de Buenos Aires.
Durante sus presentaciones, Williams recorrerá principalmente las canciones de Britpop, su más reciente álbum, aunque también incluirá temas pertenecientes a diferentes etapas de su extensa carrera.
Después de dos décadas de espera, el reencuentro con el público argentino ya comenzó antes de que se apaguen las luces del escenario: esta vez, con cuatro canciones improvisadas y un “Angels” cantado a coro en la puerta de un hotel porteño.
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