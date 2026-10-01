Jorge Rojas estrenó Piano & Voz con entradas agotadas: cuándo llega a Buenos Aires

Una de las fechas centrales será el 7 de noviembre en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. El recorrido continuará el 14 de noviembre en el Teatro Provincial “Juan Carlos Saravia” de Salta y el 20 de noviembre en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán.

Con esta gira, Jorge Rojas apuesta por un formato de mayor recogimiento, en el que la voz, las canciones y el vínculo con el público ocupan el centro de una propuesta que acaba de comenzar su recorrido por el país.