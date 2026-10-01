Jorge Rojas estrenó Piano & Voz con entradas agotadas: cuándo llega a Buenos Aires
El cantante presentó en Rosario su nuevo espectáculo, acompañado por Román Ramonda en piano y los bailarines Azul Abigail y Santy Sastre.
Jorge Rojas comenzó una nueva etapa de su carrera con “Piano & Voz”, su nueva gira, que tuvo su estreno el pasado 26 de septiembre en el Teatro El Círculo de Rosario, con localidades agotadas. El cantante presentó por primera vez este formato, acompañado por Román Ramonda en el piano y por los bailarines Azul Abigail y Santy Sastre.
La propuesta busca recorrer distintas etapas de la trayectoria musical de Rojas desde una mirada más íntima y despojada. El artista viene trabajando en este proyecto desde hace varios años y dedicó un año completo a su preparación, entre grabaciones y ensayos, antes de llevarlo finalmente a los escenarios.
Con el piano como único acompañamiento instrumental, “Piano & Voz” coloca especialmente en primer plano la voz y la interpretación de Rojas. El formato, de carácter minimalista y austero, también permite descubrir nuevas versiones de canciones de su repertorio, mientras la danza aporta una dimensión visual al espectáculo.
El debut en Rosario estuvo marcado por la emoción del público, que acompañó al cantante durante toda la presentación. La función significó así el primer capítulo de una gira que continuará durante los próximos meses por distintas ciudades del país.
Cuándo vuelve a presentarse Jorge Rojas
Tras el estreno, Rojas continuará con “Piano & Voz” el 3 de octubre en ATE Casa España de Santa Fe, función que ya tiene sus entradas agotadas. Luego llegará a Córdoba el 23 de octubre, al Quality Espacio, y el 31 de octubre se presentará en el Teatro Independencia de Mendoza.
Una de las fechas centrales será el 7 de noviembre en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. El recorrido continuará el 14 de noviembre en el Teatro Provincial “Juan Carlos Saravia” de Salta y el 20 de noviembre en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán.
Con esta gira, Jorge Rojas apuesta por un formato de mayor recogimiento, en el que la voz, las canciones y el vínculo con el público ocupan el centro de una propuesta que acaba de comenzar su recorrido por el país.
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