Netflix: la producción turca que está llena de emociones y tiene pocos capítulos

Entre amores prohibidos, lealtades puestas a prueba y verdades ocultas, la serie construye un relato atrapante que explica por qué se mantiene entre las series más vistas de Netflix y genera conversación constante en redes sociales.

Para quienes disfrutan de relatos intensos, con conflictos emocionales y giros sorpresivos, esta producción turca se posiciona como una de las apuestas más fuertes dentro del universo de Netflix, series. Ideal para dejarse llevar por una historia que no da respiro y que combina romance, intriga y drama psicológico en cada episodio.

Reparto de El Sastre

Çaatay Ulusoy

Ifanur Gül

Salih Bademci

Olgun imek

Ece Sükan

Zeynep Özyurt Tarhan

Murat Kilic

Celile Toyon

Vedat Erincin

Lila Gürmen

Tráiler de El Sastre

Embed - EL SASTRE Trailer SUBTITULADO / Netflix / The Tailor Trailer SUBTITULADO [HD]