Así es la impactante mansión de Bad Bunny en Hollywood: lujo, vistas soñadas y espíritu latino
Tras un gran arranque de 2026, el artista disfruta de su refugio en California, una propiedad millonaria pensada para el descanso y las reuniones con amigos.
El 2026 comenzó a lo grande para Bad Bunny. Después de quedarse con el Grammy a Álbum del Año y ser elegido como figura central del Halftime Show del Super Bowl LX, el artista puertorriqueño decidió bajar el ritmo y refugiarse en su imponente casa de Hollywood.
La propiedad, ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, está valuada en 8.8 millones de dólares. Con 8 habitaciones, 7 baños y alrededor de 680 metros cuadrados cubiertos, la mansión combina lujo, confort y espacios diseñados para disfrutar tanto en soledad como en compañía.
Pensada para quienes aman recibir invitados, la casa cuenta con una piscina con vista privilegiada a la ciudad, ideal para reuniones al atardecer, además de una mesa de billar y una cocina de grandes dimensiones que invita a cocinar en grupo. Cada ambiente parece creado para compartir y celebrar.
También hay lugar para el relax absoluto: una tina con vista panorámica perfecta para desconectarse, camastros para aprovechar el sol californiano y una sala de cine privada donde puede ver películas o proyectar sus propios videoclips. El toque latino no falta: el área de asado está lista para esos domingos que, como suele decirse, no se negocian.
Aunque los rumores lo siguen vinculando sentimentalmente con Gabriela Berlingeri, lo cierto es que oficialmente el músico vive solo en esta residencia que refleja su presente de éxito, comodidad y estilo propio.
Más allá del lujo y las comodidades, la mansión también funciona como un espacio creativo donde el artista puede componer, escuchar nuevas producciones y planear sus próximos proyectos lejos del ruido mediático. En ese equilibrio entre intimidad y celebración, Bad Bunny encontró el escenario perfecto para recargar energías tras un año que lo volvió a colocar en la cima de la industria musical.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario