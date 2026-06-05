Indio Solari y Virginia Mones Ruiz: así comenzó una relación que atravesó más de cuatro décadas

Con el paso del tiempo, Virginia se convirtió en una presencia indispensable en la vida cotidiana del músico. Especialmente durante los años más recientes, marcados por el Parkinson que obligó al artista a alejarse de los escenarios.

Instalados en Parque Leloir, en el partido de Ituzaingó, encontraron un ámbito de tranquilidad alejado de la intensidad que históricamente rodeó la figura pública del cantante.

Indio Solari y Virginia Mones Ruiz

El mensaje que emocionó a los fanáticos

Aunque rara vez hizo declaraciones públicas, una publicación de Viru permitió conocer una parte de la intimidad de la pareja y tuvo una enorme repercusión entre los seguidores del exlíder de Los Redondos.

A través de sus redes sociales compartió un recuerdo vinculado a los comienzos de la relación y escribió: "Nos conocimos promediando el verano del año ’81. Años después, cuando escuché por primera vez Me quedo contigo, por Los Chunguitos, encontré las palabras que describían mi amor. Hoy, 40 años después, lo siguen haciendo".

Las palabras se viralizaron rápidamente y fueron interpretadas como una muestra excepcional de una historia que siempre transcurrió lejos de los reflectores.

El gran sostén del Indio

Detrás del artista que llenó estadios y marcó a generaciones enteras existió una relación construida en la discreción y la permanencia. Por eso, tras conocerse la muerte de Solari, la figura de Virginia volvió a cobrar protagonismo.

Sin buscar notoriedad ni ocupar espacios públicos, acompañó al músico en cada etapa de su vida. Para muchos seguidores, fue el apoyo constante que permaneció junto a él desde los inicios de su carrera hasta sus últimos años, formando parte esencial de la historia personal del hombre que se transformó en una leyenda del rock argentino.