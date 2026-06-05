Indio Solari y Virginia Mones Ruiz: así comenzó una relación que atravesó más de cuatro décadas
Mientras él se convertía en una figura legendaria del rock, Viru optó por mantenerse alejada de los flashes y la vida mediática.
A lo largo de su carrera, Indio Solari se convirtió en una de las figuras más influyentes y convocantes de la música argentina. Sin embargo, mientras millones de fanáticos seguían cada uno de sus pasos, hubo una persona que permaneció siempre fuera de escena: Virginia "Viru" Mones Ruiz, su compañera de vida.
Tras la muerte del músico a los 77 años, muchos volvieron a interesarse por la historia de la mujer que compartió con él más de 40 años de relación, lejos de la exposición pública y de los códigos habituales del mundo del espectáculo.
La relación entre ambos se inició en 1981, cuando Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota comenzaba a consolidar su identidad artística. Desde aquellos años eligieron construir un vínculo atravesado por la reserva y la privacidad, una decisión que mantuvieron hasta el final.
Mientras el Indio alcanzaba una popularidad pocas veces vista en el rock nacional, Viru prefirió mantenerse al margen de entrevistas, eventos y apariciones mediáticas. Esa forma de vivir se transformó en una característica distintiva de la pareja.
Una familia construida lejos de las cámaras
La historia entre ambos tuvo un capítulo fundamental en el año 2000, con el nacimiento de Bruno Solari, el único hijo de la pareja. Desde entonces, la familia continuó desarrollándose bajo el mismo criterio que habían sostenido durante años: preservar la intimidad y evitar la exposición.
Con el paso del tiempo, Virginia se convirtió en una presencia indispensable en la vida cotidiana del músico. Especialmente durante los años más recientes, marcados por el Parkinson que obligó al artista a alejarse de los escenarios.
Instalados en Parque Leloir, en el partido de Ituzaingó, encontraron un ámbito de tranquilidad alejado de la intensidad que históricamente rodeó la figura pública del cantante.
El mensaje que emocionó a los fanáticos
Aunque rara vez hizo declaraciones públicas, una publicación de Viru permitió conocer una parte de la intimidad de la pareja y tuvo una enorme repercusión entre los seguidores del exlíder de Los Redondos.
A través de sus redes sociales compartió un recuerdo vinculado a los comienzos de la relación y escribió: "Nos conocimos promediando el verano del año ’81. Años después, cuando escuché por primera vez Me quedo contigo, por Los Chunguitos, encontré las palabras que describían mi amor. Hoy, 40 años después, lo siguen haciendo".
Las palabras se viralizaron rápidamente y fueron interpretadas como una muestra excepcional de una historia que siempre transcurrió lejos de los reflectores.
El gran sostén del Indio
Detrás del artista que llenó estadios y marcó a generaciones enteras existió una relación construida en la discreción y la permanencia. Por eso, tras conocerse la muerte de Solari, la figura de Virginia volvió a cobrar protagonismo.
Sin buscar notoriedad ni ocupar espacios públicos, acompañó al músico en cada etapa de su vida. Para muchos seguidores, fue el apoyo constante que permaneció junto a él desde los inicios de su carrera hasta sus últimos años, formando parte esencial de la historia personal del hombre que se transformó en una leyenda del rock argentino.
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