A qué hora ver este jueves la gala de Gran Hermano Generación Dorada: qué pasa hoy

Gran Hermano Generación Dorada transita una nueva semana picante, luego de la partida de Gabriel Lucero, el primer eliminado del certamen de convivencia de Telefe. Habiendo transcurrido un nuevo miércoles de nominaciones, en donde el objetivo era nominar a un jugador considerado "planta" por no ejercer ningún tipo de estrategia en el juego, es el momento de que tres jugadores bajen de la placa, camino a la gala de eliminación.