A qué hora ver este jueves la gala de Gran Hermano Generación Dorada: qué pasa hoy
Tras un miércoles de nominaciones, donde se castigó al jugador "planta", este jueves habrá más cambio en el reality de Telefe. Enterate todo acá.
Gran Hermano Generación Dorada transita una nueva semana picante, luego de la partida de Gabriel Lucero, el primer eliminado del certamen de convivencia de Telefe. Habiendo transcurrido un nuevo miércoles de nominaciones, en donde el objetivo era nominar a un jugador considerado "planta" por no ejercer ningún tipo de estrategia en el juego, es el momento de que tres jugadores bajen de la placa, camino a la gala de eliminación.
En este sentido, Santiago del Moro informó que los concursantes que salgan de la lista de nominados lo harán por el voto del público.
Quiénes quedaron nominados en la "Placa planta"
- Juanicar
- Eduardo
- Yipio
- Cinzia
- Tomy
- Martín
- Nazareno
- Titi
- Zunino
Cómo votar gratis al nominado que querés que se vaya de Gran Hermano
En cuanto al voto negativo, es decir, que se debe votar al participante que quieras que se vaya en la casa, se pueden votar de dos maneras:
- GHGlobal.ar y elegís al participantes que querés afuera de la casa.
- Enviando un SMS: GH al 9009 y responder con el participante a eliminar.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano
La nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada se podrá ver este jueves, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
