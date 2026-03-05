Martín Piroyansky reveló la dura realidad de su bar: "El lugar se llena, pero apenas pagamos los sueldos"

Piroyansky es uno de los socios de Café Mar del Plata, un bar ubicado en el barrio porteño de La Paternal que apuesta por una propuesta clásica de cafetería con fuerte presencia de sándwiches de miga. El proyecto despertó curiosidad entre sus seguidores, pero el actor dejó en claro que la realidad detrás del mostrador es bastante más dura de lo que parece.