Martín Piroyansky reveló la dura realidad de su bar: "El lugar se llena, pero apenas pagamos los sueldos"
El actor Martín Piroyansky habló sin filtro sobre el presente de su emprendimiento gastronómico y explicó por qué, pese a tener clientes, el negocio atraviesa un momento complicado.
El actor y director Martín Piroyansky se refirió al presente de su emprendimiento gastronómico y fue muy sincero al describir el momento que atraviesa el rubro. Aunque su local suele estar lleno de clientes, aseguró que la situación económica es compleja y que apenas logran cubrir los costos básicos del negocio.
Piroyansky es uno de los socios de Café Mar del Plata, un bar ubicado en el barrio porteño de La Paternal que apuesta por una propuesta clásica de cafetería con fuerte presencia de sándwiches de miga. El proyecto despertó curiosidad entre sus seguidores, pero el actor dejó en claro que la realidad detrás del mostrador es bastante más dura de lo que parece.
Al hablar sobre cómo está funcionando el negocio en la actualidad, fue directo: “Mal. La verdad que mal… está muy difícil”, reconoció. Según explicó, muchas veces desde afuera se genera una percepción equivocada sobre el éxito del lugar. “El bar se llena… uno lo ve de afuera y dice: ‘esto es un éxito rotundo’. Apenas pagamos los sueldos y las cuentas”, señaló, dejando en evidencia el delicado equilibrio económico que enfrenta el emprendimiento.
En ese sentido, el actor explicó que uno de los principales problemas tiene que ver con los constantes aumentos de los proveedores, una situación que impacta de lleno en los costos del local. Por ahora, la estrategia del bar es evitar trasladar esos incrementos a los clientes, aunque reconoció que esa decisión podría cambiar si el escenario no mejora.
El emprendimiento gastronómico lo lleva adelante junto a un socio que se ocupa más del funcionamiento cotidiano del bar, mientras que Piroyansky reparte su tiempo entre el local y su carrera artística.
A pesar de las dificultades, el actor continúa apostando al proyecto y a la idea de sostener un espacio gastronómico con impronta clásica en el barrio. Sin embargo, sus palabras reflejan las complicaciones que atraviesa el sector gastronómico, incluso en lugares que, a simple vista, parecen funcionar a pleno.
