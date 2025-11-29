Inesperado: quién es la periodista estrella de Telefe que abandona el canal para irse a LAM
Una figura del canal de las pelotas pone fin a una etapa de 17 años para incorporarse al programa de Ángel de Brito.
Se acerca fin de año y el mundo del espectáculo comienza a moverse. Contratos y programas que se terminan, otros comienzan y poco a poco se van conociendo más detalles de cómo será la televisión argentina en el 2026.
En esta oportunidad, se supo que una periodista de Telefe dejará el canal tras 17 años para sumarse a LAM junto a Ángel de Brito. La noticia la dio a conocer el propio conductor en su programa. "Creo que tenemos tres nuevas compañeras. Por distintos motivos, las tres van a ser un conflicto", comenzó diciendo.
El ciclo de Ángel sufrirá algunos cambios en el panel, entre ellos las bajas de Yanina Latorre, Mónica Farro (se va a hacer temporada), Adabel Guerrero (se va de vacaciones) y Nazarena Vélez (se va tres meses).
Por otro lado, se supo que Juli Argenta, La Barby, Matilda Blanco, Romina Scalora, Laura Ubfal y Denise Dumas seguirán acompañando a De Brito. En ese sentido, el periodista confirmó que una de las nuevas incorporaciones será Pilar Smith, quien deja Telefe tras haber formado parte por 17 años.
Este elenco nuevo tendrá lugar a partir del 5 de enero y especificó que a la periodista "la tenemos arreglada hace un mes y la podemos confirmar. Muchos años intentamos traerla. Todos los días la vamos a disfrutar acá". La razón por la que no fue presentada antes es que "queríamos esperar a que se denuncia de Telefe. Fue un retiro voluntario, no la echaron. Sigue en Gossip, es la Susana de NET".
Así fue la despedida de Pilar Smith de Telefe
Este viernes, durante Telefe Noticias, Rodolfo Barili comunicó al aire la noticia. "Hoy es el último día de Pili acá con nosotros en el Noticiero de Telefe, ha sido un placer este viaje querida amiga, Muchas cosas en el camino, muchos aprendizajes, aciertos, errores, muchos camarines, cosas de la vida apoyándonos, guiándonos, caminando juntos", comentó.
Muy emocionada, Pilar también dijo unas palabras: "La verdad que muy feliz, fueron dos años muy hermosos por todos ustedes que están delante de cámara y por todos ustedes que están detrás. La verdad que me siento tan feliz en esta familia, pero hay momentos en que uno tiene que volar".
Y añadió: "Quiero agradecer, estoy muy feliz, los voy a extrañar un montón sinceramente. Es una gran familia. Rodo vos sos un amigo entrañable, hemos vivido muchas cosas. Fue difícil tomar esta decisión, pero son ciclos en la vida, me la juego. Siempre ven a estar en mi corazón, me quedo con todo lo lindo que viví".
Finalmente, el conductor le agradeció por todos los años compartidos y aseguró: "Un placer este viaje amiga, te vamos a extrañar".
