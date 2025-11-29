Inesperado: quién es la periodista estrella de Telefe que abandona el canal para irse a LAM

pilar smith nueva angelita

Así fue la despedida de Pilar Smith de Telefe

Este viernes, durante Telefe Noticias, Rodolfo Barili comunicó al aire la noticia. "Hoy es el último día de Pili acá con nosotros en el Noticiero de Telefe, ha sido un placer este viaje querida amiga, Muchas cosas en el camino, muchos aprendizajes, aciertos, errores, muchos camarines, cosas de la vida apoyándonos, guiándonos, caminando juntos", comentó.

Muy emocionada, Pilar también dijo unas palabras: "La verdad que muy feliz, fueron dos años muy hermosos por todos ustedes que están delante de cámara y por todos ustedes que están detrás. La verdad que me siento tan feliz en esta familia, pero hay momentos en que uno tiene que volar".

pilar smith se despidió de telefe

Y añadió: "Quiero agradecer, estoy muy feliz, los voy a extrañar un montón sinceramente. Es una gran familia. Rodo vos sos un amigo entrañable, hemos vivido muchas cosas. Fue difícil tomar esta decisión, pero son ciclos en la vida, me la juego. Siempre ven a estar en mi corazón, me quedo con todo lo lindo que viví".

Finalmente, el conductor le agradeció por todos los años compartidos y aseguró: "Un placer este viaje amiga, te vamos a extrañar".