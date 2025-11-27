A qué hora dan hoy jueves MasterChef Celebrity
El reality culinario de Telefe coincide en parte con el horario en que dan los premios Martín Fierro de Cable 2025.
La presión en las cocinas de MasterChef Celebrity, el exitoso reality de Telefe, sigue en aumento, y este jueves 27 de noviembre sigue la competencia luego de lo que fue una sorpresiva gala de eliminación en el que no hubo eliminado por su plato, sino que abandonó Valu Cervantes.
El programa se emite por la pantalla de Telefe, con la conducción de Wanda Nara y el jurado de cocineros, y en su horario habitual de las 22 horas, cumpliendo con otra semana sin cambios en la programación. Desde el inicio de esta edición, el ciclo tuvo varias modificaciones en su horario por decisión del canal, algo que supo desconcertar a los seguidores.
Había dudas, incluso, sobre si la competencia de cocina iba a salir al aire este jueves, ya que casi en el mismo horario se lleva a cabo la ceremonia de los Martín Fierro de Cable 2025.
En cuanto al juego, el miércoles anunció su abandono Valu Cervantes, tras una gala de eliminación en la que Miguel Ángel Rodríguez y Andy Chango habían quedado al borde por sus performance pero se salvaron a último momento. Es que los jurados decidieron que la influencer, quien había confirmado su salida por cuestiones personales, ocupara el lugar de eliminado de la semana.
La semana anterior, el programa tuvo su quinto eliminado: el músico Walas, quien debió colgar su delantal tras no convencer al jurado con su plato. Con Cervantes ya son seis las salidas.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este jueves desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario