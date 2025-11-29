El dolor de Axel tras la muerte de cuatro miembros de su club de fans: "Completamente roto"

Mensaje de Axel

En su mensaje, el músico dedicó un espacio especial para recordar a las cuatro mujeres que fallecieron en el siniestro luego de su show.:“Ayer cuatro chicas que venían de distintos lugares del país, que habían sido parte de esa noche tan especial, sufrieron un accidente en la madrugada... y lamentablemente perdieron la vida. Algunas de ellas eran parte de los Fans Club, chicas que me habían acompañado durante años, que conocía, que veía siempre adelante en los conciertos, con su alegría y su energía", escribió en su posteo.