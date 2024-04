Caro Pardíaco le respondió a la influencer que la acusó de robarle su identidad: "Go to the hell"

Luego, otro de los participantes de la mesa comentó que muchas chicas en redes consultan si pueden ser "pardíacas" aunque les cueste llegar a fin de mes, lo que recibió la negativa de Caro: "No, patasú (pata sucia) no. Vi también mucha gente que se subía como 'ay Caro Pardíaco existe porque yo soy así' y mucho de eso, ¿no? Tipo ¿qué? What the hell? I mean, no, tipo", disparó histriónica, provocando las risas en el estudio.

Allí fue cuando mencionaron a Delfi Aused como la chica que había tenido esas declaraciones. "Go to the hell", respondió Caro, personaje que Julián Kartún interpreta hace más de 10 años.

Qué había dicho la streamer sobre Caro Pardíaco

La streamer Delfi Aused se quejó del personaje que interpreta Julián Kartún alegando lo siguiente: "Tengo una denuncia pública contra un canal de comunicación muy conocido porque incluyeron un personaje nuevo que se llama Caro Pardíaco que se robó mi personalidad. Mi forma de hablar... tipo, me estuvo estudiante por mucho tiempo y mis redes sociales".

Por supuesto, sus palabras no tardaron en generar todo tipo de repercusiones en las redes, que defendían a capa y espada al personaje realizado por el cantante de El Kuelgue.