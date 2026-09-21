Inhabilitaron a Mauro Icardi por manejar con la licencia de conducir vencida y exponerse en las redes sociales

El polémico video de la China Suárez y la sanción al jugador

El escándalo se desató a raíz de unas imágenes publicadas por su pareja, la actriz China Suárez, donde se la observa sacando gran parte de su cuerpo por la ventanilla mientras el vehículo estaba en pleno movimiento. Ante esta grave imprudencia, la cartera dirigida por Martín Marinucci advirtió la clara negligencia del conductor al no detener la marcha para preservar la seguridad de los ocupantes y de terceros.}