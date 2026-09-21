Inhabilitaron a Mauro Icardi por manejar con la licencia de conducir vencida y exponerse en las redes sociales
La Provincia de Buenos Aires inhabilitó a Mauro Icardi tras un escandaloso video de la China Suárez. El jugador tenía su licencia de conducir vencida.
El Ministerio de Transporte bonaerense decidió suspender preventivamente a Mauro Icardi l uego de la enorme repercusión que generó un video en las redes sociales. Las autoridades constataron que el reconocido futbolista conducía un vehículo con su registro vencido desde el año 2019.
El polémico video de la China Suárez y la sanción al jugador
El escándalo se desató a raíz de unas imágenes publicadas por su pareja, la actriz China Suárez, donde se la observa sacando gran parte de su cuerpo por la ventanilla mientras el vehículo estaba en pleno movimiento. Ante esta grave imprudencia, la cartera dirigida por Martín Marinucci advirtió la clara negligencia del conductor al no detener la marcha para preservar la seguridad de los ocupantes y de terceros.}
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Tras confirmar que su documentación había perdido validez en mayo de 2019, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial oficializó la sanción preventiva. A partir de esta estricta medida, si el deportista desea tramitar una nueva habilitación en la Provincia, deberá someterse obligatoriamente a una evaluación psicológica para determinar de manera fehaciente si se encuentra verdaderamente apto para volver a manejar en la vía pública.
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