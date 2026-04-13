Inminente: cuándo ingresa Grecia Colmenares a la casa de Gran Hermano
Tras el abandono obligado de Andrea del Boca, la otra "reina de las telenovelas" tomará su lugar en la casa más famosa del país.
Tras la accidentada salida de Andrea del Boca, quien debió abandonar el reality por una fuerte caída que requirió atención médica, la producción eligió a su sucesora: la emblemática Grecia Colmenares es la elegida para ocupar su lugar.
La estrella de las telenovelas, confesa seguidora del formato del programa más visto en la Argentina, ingresará a la casa en breve con el objetivo de renovar el clima de convivencia y agitar la estrategia entre los participantes.
Así lo anunciaba Santiago del Moro:
Cuándo ingresa Grecia Colmenares a la casa de Gran Hermano
La exitosa actriz hará su entrada triunfal a la casa más famosa del país hoy mismo, lunes 13 de abril, una vez que el reality despida a un nuevo jugador, entre los cuales peligran Brian Sarmiento, Lola Tomaszeuski y Jéssica Maciel, más conocida como "La Maciel".
Quién es Grecia Colmenares, la actriz que reemplazará a Andrea del Boca en Gran Hermano
A diferencia de otros ingresos, Colmenares no llega a ciegas. La actriz de 63 años posee un vínculo muy estrecho con el formato, ya que recientemente formó parte de Grande Fratello, la edición italiana de Gran Hermano. Su residencia en Europa durante los últimos años no le impidió mantenerse como una seguidora ferviente del programa a nivel global, un detalle que la producción destaca como una ventaja estratégica para su integración.
En un breve anticipo de lo que será su presentación oficial, la artista compartió sus sensaciones sobre este desafío personal y profesional: “La gente va a saber de mí. Me va a ver, me va a escuchar, va a saber cómo soy como persona, como ser humano”. Actualmente, Grecia ya se encuentra en suelo argentino cumpliendo con el protocolo de aislamiento preventivo para asegurar la transparencia de su ingreso que se llevará a cabo esta misma noche.
La trayectoria de Grecia Colmenares es, sencillamente, monumental. Su carrera despegó en 1976 con la producción Angélica, pero fue su papel protagónico en Rosalinda lo que la catapultó al estrellato mundial. En Argentina, se consagró como una de las heroínas más queridas gracias a éxitos inolvidables como Más allá del horizonte, Manuela y El día que me quieras.
Con más de 20 telenovelas en su haber, su presencia en Gran Hermano Generación Dorada busca suplir la cuota de histrionismo y peso escénico que Andrea del Boca aportaba al certamen. La apuesta es clara: una figura con alcance internacional para revitalizar la convivencia y atraer a un público que creció admirando sus interpretaciones. Su llegada promete no solo mover las piezas del tablero estratégico, sino también ofrecer una faceta íntima y humana de una de las máximas divas del género melodramático.
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