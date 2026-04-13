Inminente: cuándo ingresa Grecia Colmenares a la casa de Gran Hermano

grecia colmenares

La trayectoria de Grecia Colmenares es, sencillamente, monumental. Su carrera despegó en 1976 con la producción Angélica, pero fue su papel protagónico en Rosalinda lo que la catapultó al estrellato mundial. En Argentina, se consagró como una de las heroínas más queridas gracias a éxitos inolvidables como Más allá del horizonte, Manuela y El día que me quieras.

Con más de 20 telenovelas en su haber, su presencia en Gran Hermano Generación Dorada busca suplir la cuota de histrionismo y peso escénico que Andrea del Boca aportaba al certamen. La apuesta es clara: una figura con alcance internacional para revitalizar la convivencia y atraer a un público que creció admirando sus interpretaciones. Su llegada promete no solo mover las piezas del tablero estratégico, sino también ofrecer una faceta íntima y humana de una de las máximas divas del género melodramático.