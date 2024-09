Insólito: Furia Scaglione convocó a un "apagón" para que sus seguidores no vean los Martín Fierro

Tanto es así, que ahora Juliana le pidió a los 'furiosos' que no vean los reconocidos premios de la TV argentina: "¡Lunes apagón!", escribió en su cuenta de X, para dar la directiva a sus fanáticos. ¿Le harán caso?

furia apagón mf.jpeg

Qué había dicho Furia tras no ser convocada a los premios Martín Fierro

Actualmente, la exjugadora co-conduce junto a Alex Caniggia el programa "Toda" del canal de streaming Carajo, donde aprovechó el mcrófono para hacer un fuerte descargo por no estar entre los exparticipantes del reality que fueron invitados a los Premios Martín Fierro 2024 que se realizarán el próximo lunes 9 de septiembre.

Aunque entre risas, la polémica Furia se mostró visiblemente enojada porque los "caracoles" -como ella suele llamar a sus compañeros de certamen que hicieron "poco" o "nada" ante cámara- estarán en la gala de la televisión y ella no: "Yo no voy a estar en la mesa, van los caracoles, y la que se puso el programa al hombro fue Furia pero a mí no me llamaron", comenzó indicando.

Y agregó: "Me cargué al hombro Gran Hermano, muchos de los premios que se ganaron fueron gracias a mí y ellos también lo saben. De mi parte, yo he rescindido contrato en buenos términos, pero bueno, no he sido invitada a la mesa".

Seguidamente, adicionó de manera insólita: "Muchos esperaban que yo sea la revelación del año. Soy la revelación del año, lo sé, soy consciente de eso, no solamente en la tele, sino también en las redes sociales, así que nada, de mi parte éxitos en todo, en lo que emprendan Telefe, pero bueno, la verdad es una lástima porque yo tengo derecho de ir a buscar mi premio", manifestó.

furia enojada por MF.mp4

Y agregó: "Yo me denomino revolución, o referente. Creo que me merezco la revolución del año, soy yo, no importa que no me den el Martín Fierro, ya me lo gané, me gané el amor de la gente, el amor del pueblo y eso no se paga con nada, así que gracias, no importa", lanzó al finalizar la participante que quedó en sexto lugar por decisión del público.