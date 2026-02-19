La reacción de Georgina Barbarossa al paro general de la CGT: "Los sindicalistas son todos millonarios"
Durante la emisión de su programa, "A la Barbarossa", la conductora habló con sus panelistas sobre el paro general. Conocé qué dijo.
La Confederación General del Trabajo (CGT) lleva adelante este jueves 19 de febrero un paro general de 24 horas en repudio al proyecto de reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados. El abanico de gremios adheridos es tan amplio que garantiza una parálisis casi total de las actividades cotidianas y la interrupción de los principales servicios.
A pesar de que el Gobierno adelantó que quitaría el polémico artículo 44 del proyecto (el cual reducía el pago de salarios en determinados casos), la central obrera decidió mantener vigente la medida de fuerza.
En ese sentido, desde "A la Barbarossa", opinaron al respecto entrando en una breve discusión sobre sus opiniones respecto al paro general que rige en el país. Entre ellos, quienes hablaron, fueron Diego Brancatelli y el resto del equipo entrando en una breve discusión.
"No hay trenes, no hay subtes, hay muy pocos colectivos y hay aviones", comenzó diciendo la conductora. Luego, agregó: "Las compañías aéreas cancelaron sus vuelos". Además, aclaró: "Hay colectivos, yo vi algunos colectivos". En ese sentido, una de sus panelistas, le informó: "DOTA. Dota está funcionando".
Después, explicaron que hay mucho auto de aplicación trabajando y que, por supuesto, "los valores son más altos". En ese sentido, Barbarossa explicó que también "hay taxis a lo pavote", por lo que se alegra por "los taxis que no trabajan tanto" dejando en claro que ella le busca "el lado positivo a esto".
En tanto, la opinión de Diego Brancatelli fue la que comenzó con el escándalo en la mesa: "Son días en los que hay que aguantar, son 24hs de un reclamo ante una ley que se va a tratar en el día de hoy, en el congreso, por parte de diputados", dijo y afirmó: "La medida de los trabajadores es paro general y cuando hay paro general, no hay nada salvo DOTA que es la empresa de colectivos del presidente".
Fue entonces que empezó el escándalo cuando Brancatelli destacó que "hay libertad de elegir: la persona que quiere ir a trabajar, puede". Por eso, varias de las presentes en la mesa destacaron: "No hay libertad de elegir. La persona que quiere ir a trabajar y no tiene un medio de transporte, no tiene la libertad de elegir". Por su parte, Brancatelli reafirmó que "si hay libertad de elegir".
En tanto, en medio de la discusión que siguió escalando, fue Georgina quien determinó: "Me interesan las opiniones, pero no se superpongan". Y, si bien la discusión continuó, la conductora cerró: "Yo entiendo lo que dicen. Fíjense lo que pasó ayer en FATE, hay mucha gente que la está pasando mal. Los sindicalistas son todos multimillonarios, pero la gente también la está pasando mal".
