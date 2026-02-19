La reacción de Georgina Barbarossa al paro general de la CGT: "Los sindicalistas son todos millonarios"

geogina barabarosa paro

En tanto, la opinión de Diego Brancatelli fue la que comenzó con el escándalo en la mesa: "Son días en los que hay que aguantar, son 24hs de un reclamo ante una ley que se va a tratar en el día de hoy, en el congreso, por parte de diputados", dijo y afirmó: "La medida de los trabajadores es paro general y cuando hay paro general, no hay nada salvo DOTA que es la empresa de colectivos del presidente".

Fue entonces que empezó el escándalo cuando Brancatelli destacó que "hay libertad de elegir: la persona que quiere ir a trabajar, puede". Por eso, varias de las presentes en la mesa destacaron: "No hay libertad de elegir. La persona que quiere ir a trabajar y no tiene un medio de transporte, no tiene la libertad de elegir". Por su parte, Brancatelli reafirmó que "si hay libertad de elegir".

En tanto, en medio de la discusión que siguió escalando, fue Georgina quien determinó: "Me interesan las opiniones, pero no se superpongan". Y, si bien la discusión continuó, la conductora cerró: "Yo entiendo lo que dicen. Fíjense lo que pasó ayer en FATE, hay mucha gente que la está pasando mal. Los sindicalistas son todos multimillonarios, pero la gente también la está pasando mal".