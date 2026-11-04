Carmen Barbieri declaró en el juicio contra Aníbal Lotocki y advirtió sobre la salud de Sandra Domínguez
La actriz testificó en el juicio contra el médico por el caso de su amiga y denunciante, asegurando que su salud empeoró drásticamente.
La reconocida actriz y conductora Carmen Barbieri se presentó este miércoles como testigo en el marco del juicio oral que se le sigue al cuestionado mpedico Aníbal Lotocki, imputado por presuntas lesiones graves a distintas pacientes. Tras brindar su declaración ante la Justicia, la capocómica brindó fuertes declaraciones periodísticas a la salida de la audiencia y se refirió al delicado cuadro clínico que atraviesa su amiga y denunciante del médico, Sandra Domínguez.
"Sandra está muy mal de salud", remarcó la artista ante la consulta de los medios, al tiempo que recordó un dramático episodio vivido años atrás cuando la víctima sufrió una grave complicación postquirúrgica en su propio domicilio. Según detalló, la situación llegó a un punto límite en el que la mujer requirió asistencia urgente por cuadros febriles severos e infecciones derivadas de las intervenciones estéticas en los glúteos practicadas por el imputado. Barbieri señaló que su vínculo de amistad no la condiciona, aclarando que su objetivo principal es que se haga justicia y se esclarezca el calvario que debieron afrontar las pacientes afectadas.
El recuerdo de Silvina Luna y el impacto de las intervenciones
Durante su testimonio judicial y posterior contacto con la prensa, la capocómica también trajo a la memoria el caso de la fallecida modelo Silvina Luna, quien oportunamente había trabajado en su compañía teatral antes de someterse a las intervenciones estéticas con el médico hoy procesado. En esa línea, describió a Luna como una mujer naturalmente bella y plena de vitalidad cuyo organismo se vio irreversiblemente dañado de forma paulatina.
"Estuvo como diez años luchando contra una enfermedad, fue de a poco, hasta que se fue", expresó con pesar, al graficar el prolongado deterioro físico que sufrieron las damnificadas. Para la actriz, el denominador común en los diferentes testimonios radica en la falta de respuestas y en las graves secuelas que persisten en la calidad de vida de quienes pasaron por el quirófano del cirujano.
El avance del proceso judicial contra el cirujano
La declaración de Barbieri se suma a una serie de testimonios clave que buscan determinar la responsabilidad penal de Lotocki en el marco de las causas por lesiones y presunta mala praxis médica que acumula en los tribunales. Mientras el debate oral continúa su curso con la incorporación de nuevas pruebas y testimonios del entorno de las víctimas, la situación procesal del imputado sigue bajo estricta lupa judicial a la espera de las próximas audiencias y alegatos de las partes involucradas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario