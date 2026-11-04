Carmen Barbieri declaró en el juicio contra Aníbal Lotocki y advirtió sobre la salud de Sandra Domínguez

"Sandra está muy mal de salud", remarcó la artista ante la consulta de los medios, al tiempo que recordó un dramático episodio vivido años atrás cuando la víctima sufrió una grave complicación postquirúrgica en su propio domicilio. Según detalló, la situación llegó a un punto límite en el que la mujer requirió asistencia urgente por cuadros febriles severos e infecciones derivadas de las intervenciones estéticas en los glúteos practicadas por el imputado. Barbieri señaló que su vínculo de amistad no la condiciona, aclarando que su objetivo principal es que se haga justicia y se esclarezca el calvario que debieron afrontar las pacientes afectadas.