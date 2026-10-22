Luis Ventura explotó en los Martín Fierro de Radio y defendió al medio con un contundente discurso

"¿QUIÉN DIJO QUE LA RADIO ESTABA MUERTA?"



El encendido discurso de Luis Ventura en los Martín Fierro a la Radio 2026: "Tiene más vida que nunca, ¡aguante la radio!" pic.twitter.com/4oeMBmNtRs — Radio Del Plata (@RadioDelPlata) October 22, 2026

En esa misma línea, el periodista recordó las negociaciones que mantuvo con directivos de canales de televisión y aseguró que hubo intentos de modificar la modalidad de entrega de los reconocimientos. Según relató, las propuestas apuntaban a que los premios destinados a los trabajadores de radio se entregaran durante las pausas de la ceremonia televisiva.

“Nos decían que los premios con visibilidad eran los de televisión y que los premios de los trabajadores de la radio tenían que ir en los cortes. Bajo ningún punto de vista quise aceptar esa indicación”, afirmó, al explicar por qué decidió sostener la independencia de la premiación.

El titular de APTRA también defendió el peso de la radio dentro de la industria del entretenimiento y señaló que muchas de las figuras y propuestas que después llegan a la televisión tienen su origen en ese medio. Para reforzar su postura, destacó la convocatoria de la ceremonia y la cantidad de invitados que se reunieron en el salón.

“¡Acá estamos! Mil personas. Cuéntense las mesas que hay: 70 mesas, muchachos, con 11 y 12 comensales. ¡Tenemos vida!”, exclamó, mientras los presentes respondían con aplausos y expresiones de apoyo.

La respuesta de Ventura y su cambio físico

El discurso continuó con una reacción del público que comenzó a corear “¡Ventura presidente!”. Lejos de esquivar la situación, el periodista respondió con una frase en la que reafirmó su compromiso con la institución y con los trabajadores del medio.

“No sé si Ventura presidente, pero que voy a estar, voy a estar siempre. En el primer lugar y en el último, como corresponde. Para pelear por lo de uno, tiene que estar uno, viejo. Hay que poner los huevos y los ovarios sobre la mesa”, manifestó.

Después de los agradecimientos, Ventura sorprendió al referirse a otro tema que había llamado la atención de quienes lo rodeaban: su transformación física. El conductor contó que varias personas le habían preguntado por un traje que volvió a utilizar después de muchos años y aprovechó la ocasión para explicar el motivo por el que pudo ponérselo nuevamente.

“La gente me preguntaba qué bien que me quedaba un traje que no me ponía hacía 10 años. ¿Y saben por qué me lo puedo poner? Porque bajé 14 kilos”, reveló.

Por último, detalló que recibe una vacuna semanal indicada por un profesional, además de cuidar su alimentación y realizar actividad física como parte de su rutina. Con una última frase desafiante, cerró su intervención y volvió a poner el foco en su defensa de la radio: “Y tengo huevos para bancar este lugar. ¡Salud!”.