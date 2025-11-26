"Ir por todo": la orden de Wanda Nara a sus abogados luego de que Icardi fuese declarado "deudor alimentario"
La Justicia le dio un duro revés al futbolista: oficialmente, lo inscribió en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y complicó su situación.
En las últimas horas, una noticia proveniente de la Justicia sacudió el mundo de Mauro Icardi: fue inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y ahora deberá pensar muy bien si viajar a la Argentina, porque podría estar impedido de salir del país.
La decisión responde a una solicitud de la defensa de Wanda Nara, a la que el jugador del Galatasaray, representado legalmente por Elba Marcovecchio y Lara Piro, se opuso formalmente mediante una apelación. Sin embargo, el juez desestimó esta apelación. En su más reciente resolución, el magistrado confirmó oficialmente la declaración de Mauro Icardi como deudor alimentario en el Registro correspondiente.
El tema fue abordado por DDM (América), donde Guido Záffora aseguró cuál fue la reacción de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) a esta complicada situación de su ex: "La orden de Wanda a sus abogados es ir por todo", reveló el periodista.
Actualmente, Icardi debe 600 mil dólares de manutención de las dos hijas que tuvo con la mediática, Francesca e Isabella, y sus propiedades podrían ser embargadas a causa de esto. Sin lugar a dudas, la situación del futbolista no es la mejor y ahora las letradas que lo defienden deberán resolver cómo seguir en base a esta resolución.
Qué escenario enfrenta Mauro Icardi tras ser declarado "deudor alimentario"
Esta declaración judicial y la falta de pago de la deuda (que se informó en una suma significativa en dólares) conlleva varias medidas, entre las que se incluyen:
-
Embargo de bienes (se mencionó el embargo de su participación societaria en una empresa y la posibilidad de embargar una propiedad).
Prohibición de salir del país si regresa a Argentina, hasta que salde la deuda.
Esta situación forma parte de un conflicto judicial por la ejecución de alimentos que se ha estado desarrollando en los tribunales argentinos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario