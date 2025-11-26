"Ir por todo": la orden de Wanda Nara a sus abogados luego de que Icardi fuese declarado "deudor alimentario"

La decisión responde a una solicitud de la defensa de Wanda Nara, a la que el jugador del Galatasaray, representado legalmente por Elba Marcovecchio y Lara Piro, se opuso formalmente mediante una apelación. Sin embargo, el juez desestimó esta apelación. En su más reciente resolución, el magistrado confirmó oficialmente la declaración de Mauro Icardi como deudor alimentario en el Registro correspondiente.