Iron Maiden en Buenos Aires: sin miedo al paso del tiempo

Con 15 canciones y una duración de una hora y cincuenta minutos, el espectáculo fue mucho más que un repaso de éxitos: fue un viaje conceptual y cuidadosamente diseñado. Con canciones tomadas de "tres tercios", el repertorio incluyó cinco temas de su álbum más reciente, Senjutsu, otros cinco de su icónico Somewhere in Time (1986), y cinco clásicos inmortales que desataron la euforia del público. Entre estos últimos destacaron versiones memorables de "Fear of the Dark" y "The Trooper", interpretadas con una energía que desmiente cualquier paso del tiempo para estos músicos que rondan los 70 años.