Irreconocible: así está Mickey Rourke a sus 72 años

Rourke saltó a la fama con títulos que se volvieron clásicos: en 9 semanas y media (1986) se puso en la piel del misterioso John Gray, un corredor de bolsa que compartía escenas cargadas de erotismo con Kim Basinger; y en La ley de la calle (1983), dirigida por Francis Ford Coppola, compartió elenco con un jovencísimo Matt Dillon.

Pero su carrera tomó un rumbo inesperado cuando decidió meterse en el mundo del boxeo profesional. Esa aventura le costó múltiples golpes y lesiones, sobre todo en la cara, lo que lo llevó a pasar varias veces por el quirófano para someterse a cirugías reconstructivas. La transformación fue tan notoria que en El luchador (2008), cinta por la que fue aclamado, su cara ya poco recordaba al sex symbol de otras épocas.

El reciente cambio no pasó desapercibido. No solo por su nuevo estilo, sino porque volvió a poner sobre la mesa una vieja polémica: ¿es pelo natural o usa peluca? Las redes sociales se llenaron de comentarios al respecto, una vez más. Fiel a su perfil polémico, Rourke no se guarda nada. Hace poco apuntó sin filtro contra Tom Cruise, tras el estreno de su última película. “Lleva haciendo el mismo maldito papel 35 años”, lanzó sin vueltas.

