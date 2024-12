Isabel Macedo sorprendió con un angustiante posteo tras ganarse el Martin Fierro de Moda

Lo que en un principio parecía un simple malestar, pronto se convirtió en algo más serio. Según contó, comenzó a sentir un dolor muy fuerte en su rostro, que inicialmente atribuyó a la presión del avión. “Pensé que era sugestión, que estaba entrando en negación. ‘No puede ser’, me repetía. No sabía si era la presión, por la altitud del avión, o qué, pero de repente me empezó a doler la cabeza, me dolía mucho aquí”, dijo, señalando el pómulo lastimado.

A pesar de la incomodidad, Isabel continuó su preparación pero se encontró con una nueva dificultad: no podía maquillarse. "Me empecé a sentir mal, y el dolor no paraba. Me bañé, me peiné, pero ni siquiera una brocha podía tocarme la cara. Estaba imposible maquillarme", comentó, reflejando el grado de dolor que atravesaba en ese momento.

Me puse el vestido que @byjorgerey me hizo especialmente para el @martinfierrodelamodaok Vino @jorgereyofficial a traerme el Premio, comimos una pizza que nos preparó @urtubeyjm y otra vez a hacer reposo

Finalmente, aunque la actriz no pudo disfrutar de la fiesta como esperaba, se mostró agradecida por poder celebrar de una manera diferente y con los que la bancan siempre: “Esta vez lo vivimos de una manera diferente, en familia, todos juntos, celebrando el resultado de tanto trabajo", expresó, visiblemente emocionada. Y, fiel a su estilo, no dejó que el malestar la desanimara: "Como ya tenía todo listo por si me sentía mejor para poder ir, me puse mi vestido".