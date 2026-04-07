Iván Ramírez cumplió su sueño: imitó a Guillermo Francella frente al propio actor
El joven humorista fue convocado por su ídolo para animar un festejo familiar y vivió un momento inolvidable que compartió en exclusiva con minutouno.com.
El joven imitador y humorista Iván Ramírez atraviesa un gran momento profesional y recientemente vivió una experiencia que quedará marcada a fuego en su carrera. El artista fue convocado para animar un evento muy especial: el cumpleaños de Ricardo, el hermano de Guillermo Francella, donde tuvo la oportunidad de desplegar su talento nada menos que frente a su máximo referente.
En diálogo exclusivo con minutouno.com, el humorista dio detalles de lo que significó este desafío en su carrera: “Al mismo tiempo, también representaba un desafío. Actuar frente a alguien como Guillermo Francella inevitablemente genera nervios, y yo los sentí. Era una mezcla de emoción, responsabilidad y ganas de estar a la altura”.
Sobre el desarrollo de la noche, Ramírez contó: “Cuando llegó el día, por suerte salió todo perfecto. Ricardo disfrutó muchísimo el show, se lo vio feliz, rodeado de su familia y amigos. Yo hice mi espectáculo con todos mis personajes e imitaciones, recorriendo distintos momentos, hasta llegar al final”.
El cierre fue, sin dudas, el momento más destacado. “En ese cierre, lo miro a Guillermo y le digo que él no era el verdadero, que yo tenía al verdadero. Ahí fue cuando hice las imitaciones de Pepe Argento y Eliseo, ‘El Encargado’. La reacción fue increíble: aplausos, risas, una energía hermosa. Ese momento lo fue todo”.
El impacto de lo vivido trascendió rápidamente el evento privado. “Yo tenía la intuición de que eso iba a ser algo especial, por eso decidí grabarlo para compartirlo en redes. Y no me equivoqué: en menos de 24 horas el video superó las 6 millones de reproducciones. La repercusión fue impresionante, me escribió muchísima gente”.
Además, el humorista destacó la importancia de haber hecho reír a figuras de renombre que estuvieron presentes en la celebración, como Gabriel Goity, Daniel Araoz y Marcelo De Bellis, entre otros invitados y lo definió como "una bendición. Un momento que sin duda voy a recordar toda la vida”, expresó.
Finalmente, resumió lo que significó este encuentro en su carrera: “Actuar frente a alguien que hizo reír a todos los argentinos, y que esa persona se ría, es como recibir un título de consagración. Estoy muy feliz”.
De esta manera, Iván no solo cumplió un sueño, sino que también consolidó su crecimiento artístico, demostrando que el talento y la perseverancia pueden abrir puertas impensadas.
Lo que se viene en su carrera
Con este gran presente, Iván Ramírez ya piensa en sus próximos pasos dentro del mundo del espectáculo. “Actualmente estoy trabajando en Viralizados, los domingos por América a las 14:30, junto a Darío Lopilato y todo el equipo. Estamos en la segunda temporada del programa, así que muy contento por cómo viene creciendo”, contó.
Además, el humorista continúa ampliando su experiencia en nuevos formatos: “También los jueves estoy haciendo un streaming como humorista, a distancia, que sale desde Ibiza, España. Es una experiencia muy linda y distinta, que me suma mucho”.
En paralelo, Ramírez evalúa nuevas oportunidades laborales que podrían marcar otro salto en su carrera. “Y además, estoy escuchando propuestas para tener mi propio programa de streaming, participaciones en otros proyectos y una posible gira por Miami y Europa con un show especial de imitaciones internacionales, que me tiene muy entusiasmado”, adelantó.
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