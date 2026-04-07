Iván Ramírez cumplió su sueño: imitó a Guillermo Francella frente al propio actor

Además, el humorista destacó la importancia de haber hecho reír a figuras de renombre que estuvieron presentes en la celebración, como Gabriel Goity, Daniel Araoz y Marcelo De Bellis, entre otros invitados y lo definió como "una bendición. Un momento que sin duda voy a recordar toda la vida”, expresó.

Iván Ramirez y Ricardo Francella

Finalmente, resumió lo que significó este encuentro en su carrera: “Actuar frente a alguien que hizo reír a todos los argentinos, y que esa persona se ría, es como recibir un título de consagración. Estoy muy feliz”.

De esta manera, Iván no solo cumplió un sueño, sino que también consolidó su crecimiento artístico, demostrando que el talento y la perseverancia pueden abrir puertas impensadas.

Lo que se viene en su carrera

Con este gran presente, Iván Ramírez ya piensa en sus próximos pasos dentro del mundo del espectáculo. “Actualmente estoy trabajando en Viralizados, los domingos por América a las 14:30, junto a Darío Lopilato y todo el equipo. Estamos en la segunda temporada del programa, así que muy contento por cómo viene creciendo”, contó.

Además, el humorista continúa ampliando su experiencia en nuevos formatos: “También los jueves estoy haciendo un streaming como humorista, a distancia, que sale desde Ibiza, España. Es una experiencia muy linda y distinta, que me suma mucho”.

En paralelo, Ramírez evalúa nuevas oportunidades laborales que podrían marcar otro salto en su carrera. “Y además, estoy escuchando propuestas para tener mi propio programa de streaming, participaciones en otros proyectos y una posible gira por Miami y Europa con un show especial de imitaciones internacionales, que me tiene muy entusiasmado”, adelantó.