Tras el escándalo con Darío Cvitanich y Chechu Bonelli, Ivana Figueiras tuvo que ser internada

El furioso llamado que Chechu Bonelli le hizo a Darío Cvitanich el día del escándalo en las redes sociales

El fin de semana se desató un nuevo escándalo entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich, a seis meses de confirmar su separación, que terminó incluso confirmando la ruptura entre el ex futbolista y su nueva pareja, Ivana Figueiras.

En eese contexto Juan Etchegoyen en su programa lo que ocurrió y aseguró que la conductora se puso en contacto con su ex pareja después de lo ocurrido. “Cecilia y Darío fingieron que estaba todo bien en estos meses pero cuando las cosas quedan pésimamente mal todo en algún momento se sabe. Y acá está pasando esto. Dario la dejó a Chechu y lo que vemos hoy son coletazos de lo que no pudieron guardarse en privado”.

“A mí me cuentan que el fin de semana cuando Darío puso esa storie, Chechu lo llamó furiosa pidiéndole explicaciones de por qué había dicho lo que dijo, que no le había bastado con el mal que le estaba haciendo a sus hijas con todo esto y esa es obviamente la parte que uno no entiende”, agregó Etchegoyen en las últimas horas y siguió sumando datos.

“Sabemos que las nenas de Dario y Chechu ya ven portales y leen cosas, sinceramente no se entiende como él expone eso. Y el reclamo de Chechu, según me dijeron a mí tiene que ver con eso”, dijo al respecto el comunicador.

Y manifestó: “‘Ya no te basta con el mal a las nenas si no que expones todo innecesariamente’ es la frase que a mí me dan cuando pregunté los detalles de lo que pasó el fin de semana”.

“Esto recién arranca. A todo esto, Ivana Figueras que estaba saliendo con Dario lo dejó a raíz de todo este quilombo que ella no se lo quería fumar”, cerró Juan.