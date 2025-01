Ivana Icardi lanzó un polémico tuit: "Desequilibradas mentales"

Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez siguen sumando capítulos a su novela y, ahora, sumaron un nuevo giro. Es que, esta vez, al escándalo se sumó Ivana Icardi, hermana del futbolista y quien generó revuelo en redes sociales. Es que, si bien no mencionó de manera explícita a su ex cuñada, la ex participante de Gran Hermano, sí lanzó un duro mensaje en X que muchos interpretaron como ataque para la conductora de Bake Off.