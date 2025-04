J Álvarez sumó un nuevo compromiso en Argentina: los detalles

Dueño de una trayectoria sólida y una visión empresarial propia, J Álvarez no solo es músico: es movimiento, legado y evolución. Canciones como "La Pregunta", "Junto al Amanecer" o "Esa Boquita" siguen sonando en todas las pistas del mundo, y ahora volverán a vibrar en vivo, en el corazón de la fiesta más caliente del continente. Con colaboraciones con dandy yankee, bad bunny, farruko, anuel, ¡entre otros! BlinBlin, la fiesta urbana argentina por excelencia, será el escenario perfecto para este reencuentro. Con un estilo unico, visuales impactantes y una comunidad joven y apasionada, BlinBlin no para de crecer y ahora se convierte en anfitrion de uno de los shows más esperados del año.

Esta fecha no es una más: es el cruce de dos potencias. J Álvarez x BlinBlin. TEMPORADA DE REGGAETON

