Jackie Chung y Tom Everett Scott adelantan el final de "El verano en que me enamoré" de Prime Video

Han, con su pluma sensible y auténtica, creó un triángulo amoroso que trasciende el cliché, construyendo a Conrad y Jeremiah Fisher como figuras complejas y reales, cada uno representando diferentes facetas del amor, la amistad y el crecimiento personal, haciendo que cada elección de Belly sea genuinamente sentida y debatida por su audiencia.

Lo que Prime Video logró con esta adaptación es digno de aplauso. Lejos de conformarse con una mera transcripción de los libros, la serie expandió el universo de Cousins Beach con respeto y creatividad, añadiendo capas a los personajes, explorando sus motivaciones más a fondo y permitiéndose nuevas subtramas que enriquecen la narrativa sin traicionar el espíritu original.

La química del elenco, la cuidada dirección artística que capta la luz y la atmósfera del verano, y la selección musical que define cada momento, elevaron la experiencia de los libros a un nuevo nivel sensorial. El éxito de la serie radica precisamente en su capacidad para complementar la obra de Jenny Han, ofreciendo a los fans una reinterpretación visualmente deslumbrante que honra la complejidad emocional del triángulo amoroso entre Belly, Conrad y Jeremiah, y que, sin duda, continuará haciéndonos elegir un bando (o ninguno) con el estreno de esta tercera temporada.

Por eso, con motivo de su lanzamiento y con el fin de poder ahondar más en la profundidad que tiene por detrás este cierre, desde minutouno.com hablamos en exclusiva con dos de sus protagonistas. Jackie Chung y Tom Everett Scott interpretan a Laurel y Adam, respectivamente, los dos adultos responsables de estos jóvenes que se enfrentan no solamente a las desventuras del primer amor, sino también a la más grande pérdida para un adolescente: la de una madre.

Tal es así que, en exclusiva con este medio, los actores hicieron hincapié en cómo fue el proceso que debieron atravesar sus personajes mientras se convirtieron en los grandes mentores de Belly, Steven, Conrad y Jeremiah. Además, por si esto fuera poco, también eligieron entre team Conrad o Jeremiah.

La entrevista completa con Jackie Chung y Tom Everett Scott

Con total sinceridad y una simpatía encantadora, Jackie Chung y Tom Everett Scott comenzaron hablando sobre este final y cómo fue para ellos, como actores, darle un cierre a esta historia. "Creo que fue un viaje maravilloso desde la temporada 1 hasta la temporada 3. Y para mi personaje verla cambiar y verla crecer, creo, como persona a través de su relación con Susannah y sus hijos y los hijos de él. Y crecer y mantener su familia y los lazos familiares, creo que son importantes para ella", comenzó diciendo Chung.

Luego, Everett Scott respondió: "Creo que es difícil terminar el programa, hablar de terminar... porque hemos tenido una gran experiencia y ha sido un viaje real para los personajes. Todos ellos, todos tienen un arco, todos tienen un cambio y ha sido divertido hacerlo. Es divertido mostrarle a la audiencia ese trabajo y tener una gran reacción".

Tal es así que, tras contar esto, ambos actores ahondaron en cómo fue trabajar el cambio en la relación entre ellos que tienen sus personajes después de la pérdida de Susannah, en especial ahora que ambos tienen que cuidar de cuatro hijos. "Si, somos una especie de dos padres", dijo Jackie entre risas a lo que Tom sumó: "Si, eso es cierto porque, quiero decir, he sido un padre ausente y ahora estoy aquí solo, tratando de reconectar con mis hijos contratando a Steven para que venga a trabajar para mí así que es como que creo que Adam piensa en Steven como su protegido, como alguien a quien puede asesorar".

"Y luego, la relación entre nosotros (Laurel y Adam) creo que no es genial", espetó el actor generando la risa de su colega quien destacó: "Siempre cordial, sí. Siento que Laurel entiende que siempre estará en su vida, pero no creo que ella dependa de él para nada, ningún apoyo y ella mantiene su propia relación con sus hijos y los hijos de él sin consultarlo porque ella no necesita hacerlo".

En tanto, tras esto, los actores aseguraron que "vamos a ver muchas escenas que son muy emotivas" y que no pueden esperar a que los fans lo vean "porque es muy bueno" lo que armaron. Asimismo, después ahondaron en la profundidad del cambio que afrontan en cada temporada, así como la dificultad de adaptar un personaje de un libro a la pantalla chica. A su vez, para el final de la entrevista, revelaron si son team Conrad o team Jeremiah. No te pierdas sus icónicas respuestas en el video.

Sinopsis oficial de la tercera temporada de "El verano en que me enamoré"

Es el final de su penúltimo año en la universidad, y Belly espera con ansias otro verano en Cousins junto a Jeremiah, su alma gemela. Su futuro parece claro, hasta que una serie de eventos sacuden sus cimientos y trae de vuelta a su primer amor - Conrad. Ahora, a punto de convertirse en adulto, Belly se encuentra en una encrucijada y deberá decidir por cuál de los hermanos late su corazón. El verano nunca volverá a ser el mismo.