Jacob Elordi reniega del éxito de Netflix que lo hizo famoso y critica a Superman

Priscilla - Trailer Oficial

Por qué Jacob Elordi rechazó ser Superman:

Si bien ya está confirmado que David Corenswet tomará el testigo de Henry Cavill en "Superman: Legacy" en 2025, cuando James Gunn y Peter Safran comenzaron con la búsqueda, uno de los nombres que más fuerza tomó fue el de Jacob Elordi. El actor llegó a tal nivel tras su paso por "Euphoria" que hasta los fans llegaron a realizar fans art de él caracterizado como el personaje del Hombre de Acero.

Sin embargo, recientemente Jacob confesó la verdad de por qué no tomó el papel que, pese al amor que existe por Henry Cavill, lo podría haber llevado a la fama internacional. "Me pidieron que hiciera una prueba para Superman", comenzó explicando y después sumó: "Y fue un inmediato 'no, gracias'. Eso es demasiado. Es demasiado oscuro para mí".

Asimismo, Elordi destacó: "Siempre me han dicho que dé una respuesta madura o si no, mi agente se enfada conmigo. '¡Cualquier cosa es posible! Y, obviamente, es verdad que puede pasar cualquier cosa, pero en este punto de mi vida, no me veo a mí mismo estando interesado en eso. Me gusta hacer cosas que yo vería [como espectador], y me pone muy inquieto ver esas películas".

Por más de que el actor no explicó por qué, para él, el mundo de superhéroes es muy oscuro, todo indica que en esta oportunidad James Gunn le podría dar un costado más oscuro a la nueva versión de Superman. Aún así, esto no son más que especulaciones y el director no aclaró dicha situación.

Jacob Elordi también renegó de "El Stand de los Besos":

A pesar de que sus declaraciones sobre Superman ya eran fuertes, Jacob Elordi también decidió desquitarse con "El Stand de los Besos", la trilogía de Netflix por la cual saltó a la fama internacional convirtiéndose en un ícono adolescente. "No quería hacer esas películas antes de hacerlas", describe y agrega: "Esas películas son ridículas. No son universales. Son escapismo".

El stand de los besos 3 | Tráiler oficial | Netflix

Y, ante la sorpresa de "GQ" Elordi declaró que las hizo por pura estrategia. Describió esta apuesta como el típico caso de "una para ellos, una para mí", refiriéndose a Hollywood. Esto hace referencia a las películas que pueden convertirse en una apertura de puertas para avanzar en la industria y lograr las películas que quiere hacer.

"Pero eso también es una trampa", explica y señala: "Porque puede convertirse en '15 para ellos, ninguna para ti'. Y entonces acabas sin ideas originales y muerto por dentro. Es un baile delicado. Mi 'una para ellos' ya la he hecho". Es por eso que ahora Jacob hizo un cambio rotundo en su carrera y se dedica, exclusivamente, al cine de autor como con "Priscilla".