El líder de Los Pericos, contra Javier Milei: "Discurso de odio, maltrato y burlas"

Tras esto, en una entrevista afirmó: "Si vamos a hablar de un tema político, hablemos de eso, no te metas con lo mío. Yo respondí a mucha gente con humor que respondieron cosas que no tienen nada que ver con ese tweet". Estas palabras hacen referencia a la cantidad de agresiones que recibió tras su declaración en redes.

Qué dijo Juanchi Baleiron sobre Javier Milei

juanchi baleiron

Asimismo, el cantante destacó: "Yo nunca milité ni de un lado ni del otro. Solamente me pareció que esta es una forma, un modo que un Presidente no puede ejercer ese tipo de discurso porque es el Presidente". Tras esto, añadió: "Está a la vista de cosas que ha dicho, cosas que han sucedido, que son muy duras".

"Una vez que sos Presidente no podes bajar esa línea, esa es mi observación. Puramente mirando a la ética, al protocolo y a la investidura", declaró Baleiron. Por último, cerró: "No descubrí América, no dije nada, dije algo que está a la vista. Es eso".