El Gobierno lanzó el RIMI para impulsar inversiones productivas de pymes: de qué se trata

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Uno de los aspectos más relevantes es el esquema de incentivos fiscales, que incluye la posibilidad de acceder a devoluciones vinculadas al IVA. Estas estarán sujetas a un límite anual y se asignarán priorizando la antigüedad de los saldos acumulados. Además, las inversiones podrán computarse aunque su puesta en marcha se produzca después del plazo previsto, siempre que sean amortizables en el impuesto a las ganancias.

El decreto también establece criterios para calcular el monto mínimo de inversión y excluye expresamente a los activos financieros o de cartera. Asimismo, fija que no podrán acceder al régimen aquellas empresas que mantengan deudas impositivas exigibles e impagas. La implementación requerirá ahora de normas complementarias, que deberán ser elaboradas en un plazo de 30 días por distintos organismos del Estado.