Muerte de Ángel López en Comodoro Rivadavia: qué reveló la autopsia
La madre y el padrastro del nene fueron detenidos, acusados de homicidio agravado tras los resultados de la pericia forense.
La Justicia investiga la muerte de Ángel López como un homicidio. En las últimas horas se conocieron detalles de la autopsia al nene de cuatro años y se ordenó la detención de su madre y de su padrastro luego de que un informe médico revelara la existencia de un “traumatismo previo”.
El fiscal Facundo Oribone, quien investiga la muerte de Ángel, y el fiscal jefe de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal, confirmaron el viernes que el cuerpo del nene presentaba "lesiones intracraneales" que se "corresponden a días anteriores a la fecha de la muerte del niño de cuatro años".
"Los golpes como máximo serian de hace diez días atrás", explicaron los fiscales.
Caso Ángel López: qué reveló la autopsia
Ante esto, las autoridades solicitaron la aprehensión inmediata de Mariela Beatriz Altamirano y Michel González. El juez penal de turno autorizó rápidamente la medida, basándose en el contundente material probatorio recabado en las últimas horas.
La autopsia revela que Ángel sufrió una muerte cerebral vinculable a una “hipertensión endocraneana por edema cerebral difuso y generalizado asociado a herniación de las amígdalas cerebelosas vinculable a hemorragia subaracnoidea”, según el informe forense al que accedió Clarín.
Se trata de un aumento de la presión dentro del cerebro causado por una inflamación generalizada. Este cuadro derivó en el desplazamiento de una parte del cerebro —las amígdalas cerebelosas— hacia una zona inferior, una condición de extrema gravedad. De acuerdo con la evaluación médica, la situación se encuentra asociada a una hemorragia subaracnoidea, es decir, un sangrado interno en el cerebro.
De esta forma, los forenses constataron lesiones traumáticas en la región craneal que resultan totalmente incompatibles con una muerte natural o accidental, evidenciando una violencia física de gran intensidad.
El parte médico de Ángel López al ingresar en un hospital de Comodoro Rivadavia
Los datos se suman al informe de los médicos del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde Ángel, de cuatro años, llegó inconsciente, sin responder a estímulos y en estado crítico.
El documento refiere que el menor fue llevado al hospital por una ambulancia del servicio de emergencias 107 e ingresó al centro médico en un estado crítico. El informe clínico señala textaulmente: “Paciente traído por paro cardiorrespiratorio, refieren que hubo un antecedente de traumatismo (golpe) previo”.
Ante esta situación, los médicos le realizaron maniobras de reanimación, ventilación asistida e intubación de urgencia. Durante el traslado en la ambulancia, ya se le habían practicado masajes cardíacos y se le había administrado medicación para intentar estabilizarlo. La historia clínica también describe que el menor presentaba un “mal estado general” y “palidez”.
“Se recibe paciente en mal estado en general, estado crítico, inconsciente, palidez generalizada, no responde a estímulos y se continúa con ventilación presión positiva. Se constatan pulsos”, indica.
Los investigadores deberán ahora determinar cómo y cuándo ocurrió el golpe referido, y si tuvo una relación directa con el paro cardiorrespiratorio que sufrió Ángel.
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