Los famosos que hablaron tras la victoria de Javier Milei

Los comentarios sobre la victoria de Javier Milei:

Moria Casán:

A pesar de que no habló sobre sus votaciones, la One dejó muy en claro el hecho de estar a favor de Sergio Massa. Sin embargo, tras escucharlo en el búnker, Moria no se expresó ni a favor ni en contra de Javier Milei. De hecho, terminó su velada muy feliz tomando tragos. "Hola gente, ¿Cómo va? Nos vinimos del búnker después de escuchar al gran Sergio Massa... Entonces nos vinimos a tomar unos traguitos", dijo durante un video. Luego, sumó: "¿Saben dónde, y sin pasar por Ezeiza? Ámsterdam. Besos".

moria casan

Yanina Latorre:

La panelista de "LAM" fue una de las más expresivas al respecto y una de las primeras en posicionarse a favor de Milei. La periodista, en primera instancia apuntó contra Alberto Fernández tras su felicitación a Sergio Massa en X y dijo: "¿Trabajando? ¿Dónde estás? No supimos mas de vos. Alberticoooooooooooo".

image.png Yanina Latorre se mostró a favor de Javier Milei.

Después de este comentario, a primera hora de la mañana, Latorre afirmó también en X: "SE FUERON. VAMOS C*R*JO" haciendo referencia al kirchnerismo.

image.png

Cinthia Fernández:

En primera instancia la bailarina habló en broma sobre la novia de Javier Milei. "Chicos Milei presidente, Fátima primera dama, ¿alguien puede pensar en Norberto?", dijo en X haciendo referencia a la ex pareja de Fátima Florez, Norberto Marcos.

image.png

Después de esto, Fernández fue por mucho más seriedad y afirmó: "Que nos llegue el país que merecemos. Ojalá todo cambie para nosotros. ¡Y que lo nuevo no se convierta en la basura de gente que se fue! Volver a empezar, país hermoso una vez más, ojalá esta vez salgamos adelante".

image.png

Pamela David:

La modelo fue una de las primeras en hablar al respecto y expresó, también en X: "Deseo con el corazón que sea el más mentiroso de los presidentes electos y no cumpla con NADA de lo que prometió". Pero, ante las críticas que recibió sobre este comentario, no tuvo más alternativa que aclarar su pensamiento.

image.png

"NOOOOO!!! NO LE DESEO EL MAL AL PAÍS, solo me preocupan las promesas de campaña. La gente se expresó de manera contundente. Al nuevo presidente hay que acompañarlo, que la democracia es esto, dejar que el pueblo se exprese y se expresó de esta manera. La transición debe ser en paz , la nueva oposición o como le quieran llamar debe aportar tranquilidad , no nos entre una sola división más. Esa Utopía que es la Unidad Nacional se puede dar, acompañando , aún sin ser gobierno. Somos muchos los que vamos a seguir soñando con un país más justo con memoria, verdad y justicia. Y por supuesto una verdadera justicia social", explicó ante la mirada atenta de sus miles de seguidores.

image.png

Laura Azcurra:

La actriz, mediante su cuenta de Instagram fue contundente, pero no expresó palabras. En esta ocasión sólo compartió una historia con dos emojis: un corazón roto y una bandera de Argentina, además de un fondo negro.

Imagen de WhatsApp 2023-11-20 a las 10.59.06_93208727.jpg La declaración de Laura Azcurra.

La China Suárez:

En medio de todos los comentarios, la China fue una de las pocas que expresó palabras de tranquilidad y de paz. "Nos deseo lo mejor. Nos lo merecemos. Tenemos el país más lindo. Por favor, que sea para mejor. Que la gente no pase hambre, que haya trabajo para todos, y que podamos vivir tranquilos y en paz", escribió en su cuenta de Instagram.

Imagen de WhatsApp 2023-11-20 a las 11.00.02_cde1a37b.jpg Las palabras de la China Suárez.

Gianinna Maradona:

La hija de Diego Maradona ya había expresado, con anterioridad, su deseo porque Javier Milei no llegue a la presidencia. Sin embargo, tras su victoria, en su cuenta de Instagram compartió un reel del economista hablando y escribió: "El presidente de mi país. ¡Que Dios nos ayude!".

Imagen de WhatsApp 2023-11-20 a las 10.59.30_f25f5d1f.jpg Gianinna Maradona habló sobre Javier Milei.