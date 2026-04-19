Pablo Quirno anunció los "tres Memorandos de Entendimiento" con Israel: en qué consisten
El canciller brindó detalles de los recientes acuerdos del Gobierno de Javier Milei con Israel, que reafirman el alineamiento.
En el marco de una nueva gira internacional, el Gobierno Argentino formalizó una serie de supuestos acuerdos estratégicos con Israel tras el encuentro entre el presidente Javier Milei y el primer ministro Benjamin Netanyahu.
En este marco, el canciller Pablo Quirno fue la encargado de detallar la firma de tres Memorandos de Entendimiento (MOU) que buscan profundizar la cooperación bilateral en ejes críticos como seguridad, tecnología y conectividad.
"En presencia del Presidente Javier Milei y del Primer Ministro Benjamin Netanyahu firmamos tres Memorandos de Entendimiento", indicó el funcionario en sus redes sociales, junto a imágenes de las rúbricas.
Los tres ejes del acuerdo de Argentina con Israel
- Lucha contra el terrorismo: El primer documento establece un marco de cooperación para la detección temprana del financiamiento terrorista a nivel global, un punto que Quirno calificó como "fundamental" para la agenda de seguridad de ambos países.
- Inteligencia Artificial e Innovación: El segundo memorando apunta al intercambio de conocimiento aplicado. El objetivo es que Argentina acceda a los avances israelíes en IA para potenciar la productividad y la innovación tecnológica local.
- Apoyo Empresarial y Crédito: Se anunció la apertura de una línea de crédito de 150 millones de dólares, diseñada específicamente para fomentar y respaldar las operaciones de empresas israelíes en territorio argentino.
Conectividad aérea: vuelos directos
Finalmente, el Palacio San Martín confirmó un avance clave en materia de transporte tras una reunión con la ministra israelí Miri Regev:
A partir de noviembre, la aerolínea EL AL comenzará a operar vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv. Este acuerdo incluye además una actualización de los protocolos de servicios aéreos para optimizar la frecuencia y calidad de los traslados entre ambas naciones.
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