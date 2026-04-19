Pablo Quirno anunció los "tres Memorandos de Entendimiento" con Israel: en qué consisten

Finalmente, el Palacio San Martín confirmó un avance clave en materia de transporte tras una reunión con la ministra israelí Miri Regev:

A partir de noviembre, la aerolínea EL AL comenzará a operar vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv. Este acuerdo incluye además una actualización de los protocolos de servicios aéreos para optimizar la frecuencia y calidad de los traslados entre ambas naciones.