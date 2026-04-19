Argentina e Israel firmaron los "Acuerdos de Isaac": de qué se trata
Cancillería difundió un comunicado con los alcances de uno de los acuerdos anunciados tras la reunión de Javier Milei con Benjamin Netanyahu.
A través de un comunicado de Cancillería, el Gobierno argentino oficializó este domingo el lanzamiento de los “Acuerdos de Isaac”, un entendimiento alcanzado entre el presidente Javier Milei y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
La iniciativa, que surge tras la tercera visita oficial del mandatario argentino a ese país, busca consolidar un bloque de naciones en el Hemisferio Occidental bajo una tradición judeocristiana y en defensa de la libertad, y se enmarca en la clara intensión del Gobierno libertario de mantener el alineamiento con Israel.
De esta manera, a través de un comunicado de Cancillería, se detalló que el objetivo central es fortalecer la cooperación en seguridad y valores democráticos.
"Los países participantes impulsarán acciones concretas basadas en estos principios. Se realizarán esfuerzos orientados a incrementar la coordinación contra organizaciones terroristas, con especial atención a los intentos de Irán de expandir sus redes terroristas y su presencia operativa en el Hemisferio Occidental“, explicaron en el comunicado.
Puntos clave del acuerdo entre la Argentina e Israel
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Seguridad y Defensa: Coordinación directa para combatir el terrorismo, el narcotráfico y el antisemitismo. El texto hace especial hincapié en frenar la expansión de las redes operativas de Irán en Latinoamérica.
Alineamiento Internacional: Fomentar una postura conjunta en foros globales y promover la apertura económica, el comercio y la innovación tecnológica.
Cooperación Cultural: Estrechar los vínculos diplomáticos y estratégicos entre Israel y las naciones de la región que compartan estos principios.
El documento oficial subraya que los Acuerdos de Isaac se inspiran en la visión de los Acuerdos de Abraham impulsados por Donald Trump. En este sentido, Cancillería destaca a Milei como el artífice de esta iniciativa, posicionándolo como un referente regional en la promoción de la estabilidad y la prosperidad económica a largo plazo.
"La iniciativa busca extender el espíritu de cooperación a Latinoamérica, sumando voluntades en la lucha contra flagelos comunes con una invitación abierta a todas las naciones que deseen sumarse", señaló el Presidente durante el anuncio.
El anuncio se dio en el marco de una gira de fuerte contenido simbólico, donde el Jefe de Estado argentino volvió a visitar el Muro de los Lamentos poco después de su arribo a suelo israelí. Con este nuevo pacto, Argentina busca liderar un eje de países "afines" que prioricen la seguridad regional y la defensa de los valores occidentales frente a las amenazas trasnacionales.
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