Martu Brito y una canción nacida del dolor: “Oscuridad”, el encuentro con Kike Teruel que transformó el duelo en arte
En diálogo con minutouno.com, la artista presenta un tema íntimo y emotivo, atravesado por la pérdida y la memoria.
Martu Brito presenta Oscuridad, una canción que explora el duelo y la ausencia desde un lugar íntimo y sensible. El tema, nacido en la habitación de la artista con guitarra en mano, se construye como un viaje emocional sobre la despedida, la soledad y el proceso de soltar.
Oscuridad invita a escuchar en soledad, en un viaje o en la madrugada, cuando la nostalgia se transforma en belleza y la ausencia se convierte en luz.
Una canción que creció en compañía
Para Martu Brito, “Oscuridad” no es solo un lanzamiento más, sino una obra profundamente personal. La incorporación de Kike Teruel fue clave para potenciar ese universo emocional.
“Yo creo que aportó toda su experiencia, todo su profesionalismo, su humildad”, cuenta en diálogo con minutouno.com. Y agrega: “Me parece que la canción tomó otro vuelo cuando vos venís escuchando la canción y aparece Kike, toma otro vuelo la canción”.
Además de su interpretación, el ex integrante de Los Nocheros también dejó su marca en la producción: “Todo el tema de la producción musical de la canción, Kike fue el que me recomendó a Sebas, Sebas Choque… ha trabajado con eminencias acá de Argentina, así que en lo técnico aportó eso”.
El trabajo conjunto se dio de manera natural y fluida. Brito destaca la apertura del artista para acompañar su propuesta desde el inicio.
“Me gustó mucho porque Kike es muy flexible, me escuchó, nunca tuve un no como respuesta”, recuerda. “Le dije: ‘Mirá Kike, el video es este, lo craneé yo con mi equipo creativo’, y le encantó. Me dijo: ‘Bueno, ¿en dónde es? Decime qué tengo que llevar’”.
El videoclip se filmó en Chapadmalal, un lugar muy significativo para la cantante: “Es como mi lugar en el mundo”. Con una estética en blanco y negro y un tono nostálgico, la pieza audiovisual acompaña la sensibilidad de la canción.
Del duelo a la creación
“Oscuridad” tiene un origen particular: nació a partir de un proyecto audiovisual independiente.
"La canción sale por un corto, en verdad. Me contrataron para hacer la música de un corto independiente”, revela. Ese proceso la llevó a conectar con su propia historia: “Tuve que indagar en mi pasado, en mis duelos, en mis pérdidas para crear esta pieza”.
El resultado es una obra que no solo aborda el dolor, sino también su transformación: “La canción habla del duelo, pero también tiene algo muy lindo que es cómo transformarlo”.
Con “Oscuridad”, Martu Brito construye una obra íntima y honesta, donde la nostalgia encuentra belleza y el dolor logra transformarse en canción.
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