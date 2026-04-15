Martu Brito y una canción nacida del dolor: “Oscuridad”, el encuentro con Kike Teruel que transformó el duelo en arte

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El trabajo conjunto se dio de manera natural y fluida. Brito destaca la apertura del artista para acompañar su propuesta desde el inicio.

“Me gustó mucho porque Kike es muy flexible, me escuchó, nunca tuve un no como respuesta”, recuerda. “Le dije: ‘Mirá Kike, el video es este, lo craneé yo con mi equipo creativo’, y le encantó. Me dijo: ‘Bueno, ¿en dónde es? Decime qué tengo que llevar’”.

El videoclip se filmó en Chapadmalal, un lugar muy significativo para la cantante: “Es como mi lugar en el mundo”. Con una estética en blanco y negro y un tono nostálgico, la pieza audiovisual acompaña la sensibilidad de la canción.

Del duelo a la creación

“Oscuridad” tiene un origen particular: nació a partir de un proyecto audiovisual independiente.

"La canción sale por un corto, en verdad. Me contrataron para hacer la música de un corto independiente”, revela. Ese proceso la llevó a conectar con su propia historia: “Tuve que indagar en mi pasado, en mis duelos, en mis pérdidas para crear esta pieza”.

El resultado es una obra que no solo aborda el dolor, sino también su transformación: “La canción habla del duelo, pero también tiene algo muy lindo que es cómo transformarlo”.

Con “Oscuridad”, Martu Brito construye una obra íntima y honesta, donde la nostalgia encuentra belleza y el dolor logra transformarse en canción.