Jenifer reveló por qué se separó de Giuliano tras salir de Gran Hermano: qué dijo

Hasta este martes, los motivos de la ruptura se desconocían, pero fue la propia Jeni la encargada de revelar por qué se separó. Todo se dio a conocer en el programa de streaming GHxDGO, la ex jugadora no dudó y contó todos los detalles.

"Voy a contar la verdad, aparte yo no miento. Él dice 'terminamos bien'. No, no terminamos bien, que no mienta. Él se manejó mal", comenzó diciendo la ex de Ricardo Centurión.

"Yo aposté a todo, a estar con él, estuve en su operación, estuvo viviendo en mi casa y él se manejó de una manera fea. Me dejó por WhatsApp", siguió.

Y continuó: "Él se fue a Venado (Tuerto) diciéndome que quería pensar, que sentía la relación lo ahogó, que quería ver si podía volver a su trabajo".

Lejos de terminar ahí, Jenifer contó indignada que una seguidora de ella le mandó una foto de Nano paseando en Carlos Paz con su exmujer "a los abrazos, en un parque".

Luego, explicó que, después de varios intentos fallidos, logró comunicarse con Giuliano y pedirle las explicaciones correspondientes: "Me dijo que no iba a volver por el hijo, que prioriza al hijo, que quería recuperar su vínculo".

Por último, lanzó sobre la expareja de Nano: "Yo voy a decir las cosas como son: la mina lo manipulaba al cien por cien por el hijo. A mí no paraba de insultarme, porque él me mostraba los mensajes, y decía que yo era una pu..., que yo era un gato".

nano dejo a jeni por whatsapp, se ausento de la operacion y la engaño con su ex #GHXDGO pic.twitter.com/s4iT2w4TpE — (@julidata) April 15, 2025