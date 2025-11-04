Qué pasa hoy martes en MasterChef Celebrity y a qué hora ver la gala

MasterChef Celebrity (Telefe) ha endurecido su exigencia notablemente tras la salida de Esteban Mirol, el segundo eliminado de la temporada. Su plato agridulce no superó la prueba del jurado, elevando de golpe el estándar de lo que se considera un "plato seguro". Lo cierto es que, en la gala de este martes, habrá un componente "azaroso", de acuerdo a lo revelado en las redes sociales del ciclo, volviendo más emocionante la competencia.