Qué pasa hoy martes en MasterChef Celebrity y a qué hora ver la gala
La competencia culinaria de Telefe que arrasa en la audiencia vuelve a salir al aire este martes, tras un lunes lleno de emociones. Los detalles.
MasterChef Celebrity (Telefe) ha endurecido su exigencia notablemente tras la salida de Esteban Mirol, el segundo eliminado de la temporada. Su plato agridulce no superó la prueba del jurado, elevando de golpe el estándar de lo que se considera un "plato seguro". Lo cierto es que, en la gala de este martes, habrá un componente "azaroso", de acuerdo a lo revelado en las redes sociales del ciclo, volviendo más emocionante la competencia.
A medida que el famoso reality de cocina avanza, queda demostrado que la precisión, la técnica y la originalidad son las únicas vías para evitar el delantal negro. Los participantes en carrera están ahora obligados a enfrentar una nueva semana de desafíos culinarios, con la implacable advertencia de que los errores no serán perdonados, tal como se vio en el último y picante desafío de eliminación.
Por otra parte, la producción mantiene al público y a los televidentes en vilo, pues la programación de Telefe sufre constantes modificaciones, sembrando la incertidumbre sobre cuándo se emitirá exactamente la próxima gala. Lo cierto es que, sin partidos de gran relevancia en el horizonte, se espera que el reality pueda emitirse sin alteraciones, al menos, esta semana.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este martes, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
