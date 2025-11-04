Qué pasa con Marcelo Tinelli: agobiado por las deudas aseguran que "no está en condiciones"

"Sabemos que Marcelo es familiero y que está pasando un mal momento, no estaba en condiciones de estar", sostuvo José María Listorti, quien lo reemplazó. El actor dijo que su ex jefe está en Punta del Este, aunque no descartó que pueda salir al aire desde allí.

El descargo de Gustavo Scaglione

Luego de ser involucrado por algunos medios en las supuestas amenazas a Juanita Tinelli, el empresario Gustavo Scaglione publicó un contundente descargo.

"Expreso de manera contundente mi absoluta falta de vinculación con el referido hecho en el que se me busca involucrar", indicó Scaglione en su descargo.

Dijo el empresario que "en dicha denuncia la señorita Tinelli hace mención a 'una supuesta deuda'", y sentenció: "La supuesta conducta o instancia en la que se me intenta relacionar no puede estar más alejada de mis principios y de mi probada forma de manejarme".