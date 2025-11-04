Qué pasa con Marcelo Tinelli: agobiado por las deudas aseguran que "no está en condiciones"
El conductor y empresario atraviesa un complicado momento, con varios frentes abiertos; y este martes no dio el presente en su programa.
Marcelo Tinelli atraviesa un mal momento personal y laboral, con denuncias de deudas y con una pelea familiar a cuestas, por lo que llamó la atención su ausencia en su programa de streaming, desde donde reconocieron que no se encontraba "en condiciones".
Fue este lunes cuando su hija, Juanita Tinelli, redobló su mensaje con respecto al distanciamiento de su padre, y publicó una serie de historias en sus perfiles de redes sociales para confirmar la ruptura de relaciones con el patriarca del clan.
El frente interno se sumó a la enorme cantidad de juicios y reclamos por deudas millonarias en dólares que enfrenta el conductor y empresario. En las últimas horas, se mencionó una deuda de 12 millones de dólares.
“Hay primero una deuda de 12 millones de dólares aproximadamente, que tiene que ver con la acreencia de San Lorenzo que compró Gustavo Scalione”, contó la periodista Marina Calabró este martes.
En medio de este panorama complicado, Tinelli desapareció, y solo se manifestó en las redes sociales. En medio de la expectativa por escuchar su versión respecto de ambos frentes, este martes no estuvo en su programa de streaming.
"Sabemos que Marcelo es familiero y que está pasando un mal momento, no estaba en condiciones de estar", sostuvo José María Listorti, quien lo reemplazó. El actor dijo que su ex jefe está en Punta del Este, aunque no descartó que pueda salir al aire desde allí.
El descargo de Gustavo Scaglione
Luego de ser involucrado por algunos medios en las supuestas amenazas a Juanita Tinelli, el empresario Gustavo Scaglione publicó un contundente descargo.
"Expreso de manera contundente mi absoluta falta de vinculación con el referido hecho en el que se me busca involucrar", indicó Scaglione en su descargo.
Dijo el empresario que "en dicha denuncia la señorita Tinelli hace mención a 'una supuesta deuda'", y sentenció: "La supuesta conducta o instancia en la que se me intenta relacionar no puede estar más alejada de mis principios y de mi probada forma de manejarme".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario