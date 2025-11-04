Juanita Tinelli rompió relación con su padre: "Intentar vivir sin mi papá aunque él esté con vida"
La tercera hija de Marcelo Tinelli decidió alejarse del empresario tras haber recibido amenazas por las que la Justicia le otorgó un botón antipánico.
Juanita Tinelli redobló el lunes de esta semana su mensaje con respecto al distanciamiento de su padre, Marcelo Tinelli, y publicó una serie de historias en sus perfiles de redes sociales para confirmar la ruptura de relaciones con el patriarca del clan.
"Intentar vivir sin mi papá, aunque el este con vida, es la elección de vida más difícil que me ha tocado aprender", escribió la joven de 22 años al compartir un video en Tik Tok, lo que por fin dejó en claro su distanciamiento de Marcelo Tinelli.
La tercera hija de Marcelo Tinelli -después de Micaela y Candelaria-, eligió Instagram para publicar un extenso mensaje días atrás en el que se refirió a las amenazas que recibió, y que luego se filtraron en los medios.
"Cuando me critican por lo ingenua que puedo llegar a ser, pero yo crecí perdonando a mi papá creyendo que él cambiaria por mí", acotó la joven en otro video de Tik Tok donde no se explayó en los motivos de su alejamiento.
Mientras sus hermanas extienden su actividad en el mundo del entretenimiento o del comercio, Juanita Tinelli se encuentra en medio de una encrucijada con respecto a su futuro laboral, sea o no cercano a los medios de comunicación.
De hecho, a juzgar por sus declaraciones de esta semana parecería que la hija menor de Marcelo Tinelli no tiene intención de ser asociada con él de manera directa, y en cambio le dedicó un cariñoso posteo en Tik Tok a su madre, Paula Robles.
"Para el mundo eres mi madre, para mí eres mi mundo", expresó Juanita con una foto de archivo de ella y la segunda esposa de Marcelo Tinelli.
El conductor y dueño de la productora La Flia es padre de cinco hijos: Micaela y Candelaria, a quienes tuvo con Soledad Aquino; Francisco y Juana, fruto de su relación con Paula Robles; y Lorenzo, a quien comparte con Guillermina Valdés.
