Juanita Tinelli rompió relación con su padre: "Intentar vivir sin mi papá aunque él esté con vida"

De hecho, a juzgar por sus declaraciones de esta semana parecería que la hija menor de Marcelo Tinelli no tiene intención de ser asociada con él de manera directa, y en cambio le dedicó un cariñoso posteo en Tik Tok a su madre, Paula Robles.

juanita 1

"Para el mundo eres mi madre, para mí eres mi mundo", expresó Juanita con una foto de archivo de ella y la segunda esposa de Marcelo Tinelli.

El conductor y dueño de la productora La Flia es padre de cinco hijos: Micaela y Candelaria, a quienes tuvo con Soledad Aquino; Francisco y Juana, fruto de su relación con Paula Robles; y Lorenzo, a quien comparte con Guillermina Valdés.