Jennifer López presentó su nuevo original, "This is me now: a love story" en exclusiva

Esta producción "no se parece a nada que hayas visto de JLO. Una reinvención musical y visual impulsada por la narrativa, íntima, reflexiva, sexy, divertida, fantástica y muy entretenida de su vida amorosa públicamente conocida. Junto con el director Dave Meyers, López crea una experiencia cinemática inmersiva que redefine géneros: un festín visual y sonoro con una impresionante coreografía, cameos estelares, vestuarios, sets y elementos visuales dignos de un blockbuster. Si bien se trata de un asombroso y vívido espectáculo, la película es una sentida oda al viaje de JLO hacia la autosanación y su eterna confianza en los finales de cuento de hadas. El público quedará cautivado y con la esperanza de que el amor verdadero puede ser más que un sueño", reza la sinopsis oficial.

Y, definitivamente, no es una simple sinopsis porque define exactamente lo que sucede cuando uno, como espectador, ve este original. La seducción que genera, al mismo tiempo que ese sentimiento de autosanación entendiendo que el amor propio es lo primero, hace de esta creación de Prime Video con Jennifer López, una obra de arte. Sin embargo, para entender mejor qué tipo de historia hay detrás de este original, nada mejor que escuchar a su protagonista y a su director en la conferencia de prensa, donde minutouno.com estuvo presente.

+ La conferencia de prensa de "This is me now: a love story" con Jennifer López y Dave Meyers:

Con una simpatía única y una elegancia aún más llamativa, Jennifer López comenzó explicando por qué sintió que ahora era el momento correcto y necesario para compartir su historia con el mundo. "No hubo un momento en el que dijera: "Oh, voy a hacer esto en algún momento de mi vida". Esto fue algo que realmente fue inspirado por la música y un momento en la vida que quería capturar, que parecía muy mágico e incluso surrealista en ocasiones mientras sucedía. Entré al estudio e hice este álbum. Y cuando terminó, pensé para mí misma, hay más en esta historia, hay algo más grande que quiero hacer con esta música. No quiero hacer lo normal, sacar un video y hacer esto y hacer aquello y promocionar y bla, bla, bla", dijo.

Luego, agregó: "Sentí que había un mensaje más grande. Así que llamé a Dave y nos sentamos y hablamos al respecto. Le puse algo de la música y le dije: "Quiero hacer algo". No sé exactamente qué quiero hacer, lo cual es un poco por qué creo que creamos algo que realmente no se había hecho antes. No encajaba en ninguna categoría específica. No exactamente una película, no exactamente un video, pero una historia de todos modos, algo muy original. Nos sentamos allí y hablamos al respecto y canté para Dave. Hice todo tipo de cosas. Y luego Dave realmente se enfocó en, "Bueno, esa es la historia. Lo que acabas de contarme es lo que deberíamos hacer". Empezamos a plasmarlo en papel, tratando de describirlo a la gente. No lo entendieron del todo. Entonces tuvimos que escribir un guion para que lo entendieran mejor. Lo hicimos. Y luego seguimos adelante a partir de ahí".

Ante esto, Dave Meyers retrucó: "Tuve mucho tiempo privado con Jen. Esa fue la génesis de la película para mí. Quiero decir, como dijo Jen, ella me llevó a través de eso. No la había visto probablemente, bueno, de manera profunda, en unos 20 años. Así que ella estaba explicando el viaje que ha atravesado personalmente, mucha verdad y muchas cosas personales que se compartieron, mucha pasión en la música. Fue como, "Bueno, Dios, eso es lo que me gustaría saber más". Y ella lo está compartiendo conmigo. ¿Hay alguna forma de convertir eso en una pieza que el mundo pueda explorar con ella? Así que eso fue más o menos el comienzo, supongo. Sí, nadie entendió".

Asimismo, luego, Jennifer explicó cuáles son los límites entre la realidad y la ficción en cuanto a lo que quería compartir: "No hay un proyecto en el que haya estado involucrada, ya sea música, cine o cualquier otra cosa, en el que no haya puesto mucho de mi vida y muchas de mis experiencias personales. Creo que como artista, eso es todo lo que realmente tienes para inspirarte, la experiencia que tienes y la experiencia personal y la experiencia de otras personas que te rodean a las que has sido testigo. Creo que con este, realmente quería... Parecía ser un momento tan importante en mi vida, como un punto de inflexión en mi vida, y estaba en un punto de mi vida en el que, como persona y como artista, realmente podía mirar todas las cosas en las que era buena y las cosas que sentía y sabía sobre mí misma y ponerlas todas en este proyecto de alguna manera. Cosas profesionalmente, pero también personalmente", aseguró.

Tras esto, añadió: "Entonces sí, hay partes de ello que se sienten bastante autobiográficas, y luego hay partes de ello que son un poco meta, no exactamente de esa manera, no exactamente lo que sucedió, pero también el sentimiento de eso es lo que sucedió. Así que había diferentes cosas al respecto que eran súper honestas y verdaderas, y luego había cosas que eran un poco más por licencia, tomando licencia y realmente haciendo lo que era mejor para el entretenimiento y la narrativa de la película, creo. Esa mezcla de ser personal pero también poder ser fantástico, surrealista, mágico es lo que creo que lo hace realmente conmovedor, entretenido y, al mismo tiempo, súper real".

Pero, por si esto fuera poco, luego la actriz y el director revelaron cuáles fueron las partes más desafiantes de llevar este proyecto adelante y cuáles fueron las más sorprendentes. "Todo fue un desafío al hacer esta película, desde lograr que la gente entendiera lo que queríamos hacer hasta lograr que se realizara, hacerlo en el tiempo previsto. Algunos de mis fans que sabían que estaba en proceso se preguntaban: "¿Por qué está tardando tanto?". Pero los gráficos por computadora y todo lo que se hizo en pantalla verde se realizaron en un tiempo récord. Fue, quiero decir, todo, absolutamente todo. El período de ensayo, teníamos un coreógrafo y luego el coreógrafo tuvo que ir a hacer el Super Bowl, y tuvimos que reemplazarlo. Hubo tantas cosas desafiantes, la escritura del guion, como, "¿Ahora tenemos que escribir un guion?". Todo al respecto, cada paso del camino parecía ser un obstáculo que tomábamos como un desafío que se convirtió en algo que ni siquiera nos dimos cuenta de que estaba siendo elevado, creo", aseguró JLO.

Después, Meyers cerró: "Hubo un par de marcadores muy divertidos, no divertidos, muy importantes en el camino. Hubo una conversación muy dulce y de nivel mentor con Ben hablando con ambos, diciendo que no se podía hacer de la manera que queríamos hacerlo. Y Jen simplemente me miró como diciendo: "Está bien, lo vamos a hacer". Y luego creo que cuando todos rechazaron la película originalmente, ella la presentó por toda la ciudad con Ben, y no sé, estaba recibiendo la actualización de que "Esto podría ser sombrío para nosotros". Y Jen dijo: "Al diablo con eso, lo vamos a hacer". Y ella misma la financió. Así que solo pienso que el espíritu de Jen de superar a cualquiera que diga que no es la razón por la que está aquí. Es por eso que es quien es. Es por eso que una vez más está en la puerta de algo nuevo. Así que eso fue evidente para mí como su compañero. Siempre mi imposible era un poco menos que su imposible. Solo tuve que asegurarme de que los efectos de las pantallas verdes fueran buenos y de que pudiera seguir el ritmo de lo rápido que le gusta trabajar"

