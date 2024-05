Jeremy Renner contó detalles de su accidente en el programa de Jimmy Fallon

"Quedé atrapado en las ruedas. Me rompí 38 huesos. Mi pierna es de metal, la mitad de mi cara es de metal, todo el lado derecho de mi espalda es de metal... Tuve 14 fracturas en las costillas", aseguró el actor, a quien los fans de Marvel extrañan en su rol de Hawkeye.

"Me vi el ojo con el otro porque se había salido el globo ocular. Te decís 'supongo que esto es real, pero me voy a ocupar más tarde', porque te ves las piernas y están retorcidas, pero te ocupás de eso después, porque tenés que pensar en respirar. No entré en pánico, porque sino te morís", lanzó.

Renner, de 53 años, tuvo que poner en suspenso su carrera en Hollywood, pero reconoció que hablar de su accidente es "catártico" porque no lo afectó sólo a él sino también a su familia y amistades, ya que estaba acompañado por su hija, padres, sobrino y otros allegados en aquella mañana de Año Nuevo.

"Realmente puedo seguir y seguir sobre esos 45 minutos que pasé en el hielo, pero hay tantas lecciones para aprender de esto. No voy a tener un mal día por el resto de mi vida. Es imposible", afirmó.

"Ahora estoy aprendiendo a no entrar en pánico", aseguró en referencia al complejo proceso de rehabilitación que le siguió al alta médica, y que involucró desde aprender a caminar hasta volver a respirar con normalidad después de haber tenido colapsado un pulmón.

Menos de una semana después del accidente el actor publicó una selfie desde el hospital que sorprendió porque hasta entonces se temía por su vida, pero su persepectiva no era tan dramática: "yo no sabía que había estado 3 o 4 días en coma", aseguró.

Los amigos de Jeremy Renner -tanto dentro como fuera de Marvel- desfilaron por su habitación de hospital en Reno, Nevada, para lo que él describió como "su último adiós", que afortunadamente no fue.

"Ahora creo en que existe esa bondad profunda", aseguró el actor.