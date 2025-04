Jesica Cirio habló de la muerte de su hermana: "Falleció hace dos meses, pero decidimos no contarlo"

Y agregó: “Mi hermana Verónica falleció hace dos meses. Éramos hermanas por parte de mi mamá y siempre tuvimos un buen vínculo. Ella estaba enferma hacía más de diez años por sufrir una enfermedad neurológica. A causa de ello, la internaron durante diez días y falleció por un paro cardíaco de manera natural”.

“Por respeto hacia ella y a la familia, decidimos no hablar ni contar nada en su momento. Mi hermana no es conocida en los medios y además yo no estaba ni estoy pasando por un buen momento. Espero sepan comprender”, concluyó, dando por cerradas todas las versiones que estaban circulando.

Jesica Cirio muerte hermana

Qué decían las versiones sobre la muerte de la hermana de Jesica Cirio

Tras un informe periodístico que generó confusión sobre las circunstancias y el lugar del fallecimiento de Verónica Mestre, hermana de la modelo y conductora Jesica Cirio, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nro. 7 de Lanús, a cargo de la Dra. Bussano, inició actuaciones de oficio caratuladas "Averiguación de Ilícito".

Sin embargo, las investigaciones posteriores permitieron esclarecer los hechos. Se estableció comunicación con Ramón Ruiz Díaz, pareja de Marta, progenitora de Verónica Mestre, quien informó que Verónica Mestre falleció en el Hospital Evita de Lanús en el mes de febrero a causa de una neumonía y un paro cardiorrespiratorio.

Ruiz Díaz también confirmó que no hubo intervención policial ni judicial en el deceso, ya que se trató de una muerte natural en un centro de salud. Asimismo, precisó que Verónica Mestre se encuentra sepultada en el Cementerio de Lanús.

Ante esta información, la Fiscalía tomó conocimiento de los verdaderos motivos y circunstancias del fallecimiento, descartando así cualquier ilícito.

veronica mestre y jesica cirio.jpg Jésica Cirio, junto a su hermana mayor Verónica Mestre.

El padre de Jésica Cirio explotó tras la muerte de Verónica Mestre: "Estoy muy triste y enojado"

El padre de la conductora confesó que nadie le había avisado del fallecimiento de la hermana de Jésica. Los detalles en la nota.

El padre de Jésica Cirio, Horacio Cirio, aseguró que se enteró de la muerte de su "hija del corazón" a través de un programa de espectáculos, y expresó su desconcierto y dolor al respecto. “No sabía nada de lo que pasó. Estoy muy triste y enojado por la situación", afirmó, visiblemente afectado.

A través de una comunicación telefónica con los conductores Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, donde detalló que ni Jesica Cirio ni Marta Elisa Perutich -su ex esposa- le habían informado sobre el fallecimiento, el hombre deslizó: “Ni mi hija ni su madre me avisaron nada. Esto me duele mucho. No entiendo por qué me ignoraron", explicó.

A su vez, compartió una profunda reflexión sobre la relación que mantenía con Verónica Mestre, la mujer fallecida, a quien consideraba como una hija. “Ella era una hija para mí. Cuando comencé a salir con mi ex pareja, Verónica tenía siete años y yo 18 años", recordó, revelando la cercanía que había tenido con la familia.

"No tienen corazón. No sé por qué no me avisaron. Yo no iba a hacer un circo de esto", añadió con firmeza.

El padre de Cirio también expresó su deseo de conocer detalles sobre el final de la vida de Verónica. "Quiero saber dónde está el cuerpo, si le hicieron una autopsia, quiero saber a dónde la van a sepultar para ir a llevarle una flor y rezarle un Padre Nuestro", dijo, mostrando su dolor por no haber podido despedirse de ella.

Visiblemente afectado, Horacio reveló lo que le habían contado: “Tengo entendido que se murió hace un mes y no me dijeron nada porque me ignoran completamente, tanto mis hijos biológicos como la madre”. La tristeza y el enojo fueron palpables en sus palabras, mientras lamentaba la falta de comunicación de su familia.

Verónica Mestre, quien tenía 57 años y estaba separada con dos hijas, había mantenido una relación cercana con Horacio durante muchos años, aunque la última vez que él la vio fue hace seis años, cuando se cruzaron mientras ella caminaba por el centro de Lanús.