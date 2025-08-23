Jésica Cirio volvió a apostar al amor: quién es el hombre que conquistó su corazón
Con el escándalo judicial de Elías Piccirillo ya en el pasado, la modelo habría dado vuelta la página y estaría comenzando una nueva relación.
Jésica Cirio habría vuelto a apostar al amor tras conocer a un empresario de perfil bajo a través de amigos en común, quien habría logrado conquistar su corazón. La información fue dada a conocer por Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece), quien relató: "La vieron en el edificio donde él vive y, como no puede con su genio, se levantó de estar con él toda la noche y se fue a entrenar al gimnasio del edificio. Ahí la vieron con él que la estaba acompañando".
La periodista también aportó detalles sobre la ubicación y entorno del empresario: "El departamento de él queda en Puerto Madero, no queda en Almagro. Uno de los edificios más lindos, que es una especie de Palacio. Ella pernocta allá con él". Y sumó: "Se conocieron por amigos en común y por gente de la política, él estuvo un poco involucrado en la política".
El hombre en cuestión sería Nicolás Trombino, quien, según Iglesias, "tiene unos 45 años y un hijo de 18 años". Finalmente, especificó: "Es buen mozo. Su DNI empieza con 29. Es dueño de un supermercado mayorista que queda en Guernica, a partir de esta empresa se relaciona con el Estado. Es fanático de River y de San Expedito".
La nueva vida de Jésica Cirio
El jueves 3 de julio, tras un tiempo alejada del foco mediático, Jésica Cirio habló con Pamela David y el equipo de Desayuno Americano (América), donde compartió cómo transita su presente. "Estoy en un momento en el que decidí preservar mucho mi intimidad y a mi hija. Entiendo los medios, desde muy chiquita formo parte, pero hoy es mi decisión preservarme un poco", expresó.
Consultada sobre si tiene pensado hablar públicamente sobre su relación pasada con Elías Piccirillo, Cirio respondió: "Sí, en algún momento lo voy a hacer, pero hoy no porque no quiero estar más expuesta. Fue un año muy difícil para mí a nivel personal y familiar. Hay un montón de cosas que son de mi vida privada y decidí no exponerlas por mi salud mental".
"Estoy mal, lógicamente. Fue todo muy duro", reconoció, y explicó que encontró contención en su círculo más cercano: su familia y sus amigos de toda la vida. En relación con lo laboral, reveló: "Estoy trabajando para una productora, pero no quiero hablar de eso...".
Cuando Luis Bremer le consultó si aceptaría participar en Masterchef Celebrity, Cirio fue clara: "Decidí retirarme de los medios ya hace un tiempo largo. No voy a ningún evento ni nada". Incluso, no descartó la posibilidad de continuar su carrera fuera del país: "Seguramente trabaje en el exterior, pero por ahora acá no".
Finalmente, dejó una reflexión sobre su presente personal: "Todo esto que viví hizo que el estar expuesta no colabore con mi salud mental y con mi familia, y alejarme de los medios es la decisión más sana que tomé hasta el momento".
