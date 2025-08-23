Jésica Cirio volvió a apostar al amor: quién es el hombre que conquistó su corazón

Jesica Cirio Elias Piccirilo

"Estoy mal, lógicamente. Fue todo muy duro", reconoció, y explicó que encontró contención en su círculo más cercano: su familia y sus amigos de toda la vida. En relación con lo laboral, reveló: "Estoy trabajando para una productora, pero no quiero hablar de eso...".

Cuando Luis Bremer le consultó si aceptaría participar en Masterchef Celebrity, Cirio fue clara: "Decidí retirarme de los medios ya hace un tiempo largo. No voy a ningún evento ni nada". Incluso, no descartó la posibilidad de continuar su carrera fuera del país: "Seguramente trabaje en el exterior, pero por ahora acá no".

Finalmente, dejó una reflexión sobre su presente personal: "Todo esto que viví hizo que el estar expuesta no colabore con mi salud mental y con mi familia, y alejarme de los medios es la decisión más sana que tomé hasta el momento".