Jésica Cirio contó cómo es su relación con Martín Insaurralde: revelador testimonio

Tras aclarar que la propuesta de casamiento de parte de su nueva pareja fue real y se dio el día de su cumpleaños, se consultó a Jésica Cirio por su relación con Insaurralde y sus hijos mayores. “No, no tengo ningún tipo de relación, nada. No tengo ningún tipo de relación”, reiteró la modelo. Sin embargo, dejó claro que están en buenos términos y que mantiene un vínculo cercano con su hija. “Está todo perfecto”, manifestó.