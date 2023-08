El sorpresivo viaje de Jésica Cirio para este fin de semana: cómo sigue su situación con Telefe

Cabe destacar que las versiones sobre la posible salida del ciclo de la modelo tienen que ver con los dichos de la periodista Estefi Berardi. Pero, al margen de las especulaciones y del mal clima que Cirio tendría con las autoridades de Telefe, la conductora grabó una historia de Instagram que invita a pensar que este fin de semana no estará presente.

Jésica Cirio no estará en La Peña de Morfi: "Este finde nos vamos"

QUÉ SUCEDIÓ CON ESTEFI BERARDI

Todo comenzó cuando la periodista reveló un tremendo cruce con Jésica Cirio. Tras su separación de Martín Insaurralde, la ex LAM fue una de las que más datos aportó sobre el tema pero, de repente, un día dejó de hacerlo.

Lo cierto es que, en las últimas horas, Berardi contó que recibió una llamada de Jésica, en un tono más que intimidante. “Me habló súper mal por privado. Me dijo unas cosas que me hicieron mal y me sorprendió la manera”, fue una de las frases de la panelista. Además, compartió que se puso nerviosa y pasó varios días muy angustiada. Aseguró haber recibido la amenaza de no volver a trabajar nunca más en televisión si volvía a referirse a la vida privada de la modelo. “¿Me están mandando a seguir? ¿Por qué todos le tienen miedo? Me dio miedo las cosas que me dijo”, remarcó Berardi.

Dada esta situación, en Telefe circulan rumores y aseguran estar cansados de los conflictos de Jésica Cirio. Sin ir más lejos, en las últimas semanas estuvo vinculada a una serie de episodios escandalosos que arrancaron con su actitud frente a la salida de Jey Mammón del programa que conducían juntos.

Pero eso no fue todo, ya que estuvo al borde de la cornisa cuando, con una sonrisa, promocionó una cirugía estética en un momento delicado. Por su manejo poco profesional de sus redes sociales, es que la “famosa mesa chica”, está definiendo su futuro, según informó Pronto.