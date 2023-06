Jésica Cirio habló de la continuidad de La Peña de Morfi: "Nos están difamando..."

"Quiero desmentir categóricamente y totalmente que me voy de La Peña de Morfi, de ninguna manera. Soy como el socio fundador y no ve voy a ningún lado. Sigue la carnicería, siguen los muchachos…me quedo en La Peña", expresó.

Y aclaró: "¿Voy a hacer otro programa en Telefe? Si, señora ya lo voy a contar. Los periodistas serios me llamaron para chequear la información y no publicaron nada".

Después de esto, Jésica Cirio se acercó hasta el cocinero y se sumó al descargo, comenzando por expresar: "No solo que no te vas, sino que La Peña no termina, porque nos están difamando en varios medios que terminamos. Señores no compren eso, esas noticias que no son reales".

Por otro lado, la conductora de La Peña de Morfi señaló: "Hacemos el programa con mucho esfuerzo, nadie se va. No entiendo por qué esta difamación hacia nuestro programa. La mala energía y mala onda no nos llega, estamos acá haciendo un programa en vivo".

