La reacción de Jesica Cirio tras el escándalo de Martín Insaurralde en Marbella

Desde que empezó el programa, este domingo Jesica no dudó en mostrar su mejor cara y llevar adelante la conducción junto a Diego Leuco en medio del escándalo. Además, tuvieron como invitada a la banda Turf y ella aprovechó para bailar, saltar y cantar todas las canciones que interpretaron en vivo. Sobre todo el hit “Yo no me quiero casar, y usted?”.

Mientras Joaquín Levinton cantaba uno de los grandes éxitos de su proyecto musical, Cirio miraba a cámara y coreaba fragmentos de la letra. Una de las frases del tema, expresan: “Qué aburrido debe ser, tener solo una mujer, nunca me podría casar. ¡No conozco a nadie que no haya terminado mal!”.

“No tengo tiempo para saber, si hay un amor ideal. A mí cualquiera me viene bien, ¿cómo me voy a negar?”, cantó también Jesica junto al resto de los integrantes de La peña de Morfi. Cabe recordar que la conductora del ciclo está soltera desde mediados de junio este 2023, cuando anunció que se separaba de Insaurralde tras estar 10 años juntos y haber tenido a su hija Chloe.

Jesica Cirio dejó de seguir a Martín Insulrralde

Tras el escándalo, la modelo dejó de seguir al exfuncionario en Instagram. En junio, Jesica había anunciado oficialmente su separación con el exintendente de Lomas de Zamora, luego de diez años de matrimonio y una hija en común.

A todo esto, se le suma el cambio de la foto de perfil de Insaurralde. El político antes tenía en sus redes sociales una fotografía con su hija Chloe y ahora la modificó por una en la que él está solo y de traje.